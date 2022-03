Turkish Masters

Trump struggelde in de maanden voorafgaand aan het splinternieuwe toernooi in Turkije enorm met zijn vorm, maar een finaleplek in de Welsh Open vorige week, waarin hij verloor van landgenoot Joe Perry, heeft 'The Juddernaut' ongetwijfeld goed gedaan. Hoewel de vorm in de Turkse badplaats Antalya ook niet altijd perfect was, liet de huidige nummer drie van de wereld zien waarom hij de grote kampioen is die hij is.

De eerste sessie tussen Selt en Trump - die samen nog wel eens hun zuurverdiende snookercenten vergokken in het Amerikaanse Las Vegas - ging vrij gelijk op. Bij een 4-3 stand profiteerde de voormalig wereldkampioen optimaal van een monsterfluke. Via de dubbele klos eindigde rood in de rechter middenpocket, waardoor het frame voor het grijpen lag. Trump liet die kans dan ook niet aan zich voorbijgaan en ging zo met een voorsprong van twee frames de avondsessie in.

Was het de fluke, of was het iets anders? In de avond zagen we de Trump die seizoenen lang de sport domineerde. Trump liet geen spaan heel van zijn goede vriend en gunde Selt op 8-3 nog een frame. Daarvoor was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Het hoogtepunt kwam al in het tweede frame van de avondsessie, toen Trump een prachtige maximumbreak noteerde, waarmee hij het Turkse publiek logischerwijs in vervoering bracht. Het was de kers op de taart na twee goede weken voor de excentrieke lefty, en in deze vorm lijkt Trump een van de favorieten voor het WK in Sheffield, dat over een maand van start gaat.

Na afloop gaf Trump aan dat hij al langer worstelde met zijn vorm, maar dat de finaleplek van vorige week hem goed heeft gedaan. "Ik heb dit seizoen weinig hoogtepunten beleefd, maar de paar overwinningen in Wales vorige week gaven me een boost in mijn vertrouwen."

"Dit was de eerste keer dat ik in Turkije was. Tijdens de week kreeg ik enorm veel support van de Turkse fans, die zeiden dat ik de eerste winnaar hier zou zijn. Dit is een speciale overwinning. Het is een lastig seizoen geweest en ik ben heel erg blij dat mijn beste spel in de finale heb kunnen laten zien.

Trump bedankte ook zijn tegenstander, die van waarde is geweest aan het begin van zijn carrière. "Het was een kwestie van tijd voordat Matt (Selt) zou gaan schitteren op de tv-tafels. Ik heb veel aan hem te danken, want hij wees me op een snookerclub in Essex waar mijn carrière eigenlijk begon."

