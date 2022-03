Turkish Masters | Trump plaatst zich overtuigend voor finale en staat tegenover Selt

Trump is de laatste weken totaal niet te spreken over zijn vormpeil, maar als je hem aan het werk zag tijdens de halve eindstrijd in Antalya, zou je dat niet zeggen. Het was voor het publiek zelfs smullen van de afsluiter van de ‘Juddernaut’, die enkele toverballen op het laken legde.

Waar het in de ene halve finale vooral Trump was die er iets van maakte – Murphy liet te veel steken vallen – stond de andere halve eindstrijd bol van de spanning. Ook de decider was erg spannend, want beide spelers kregen kansen om de winst naar zich toe te trekken.

Wel of niet in vorm?

Het kwartje viel de kant op van Selt, die aangeeft dat hij fantastisch staat te spelen op de trainingstafel en het nu ook voor het echie wil laten zien. Goede vorm zal hij ook nodig hebben om Trump te verslaan, hoe goed of slecht de vorm van die andere finalist ook is. Trump kan altijd iets bijzonders.

Selt won de Indian Open in 2019 en hoopt zijn erelijst iets langer te maken, terwijl Trump na een succesvolle periode ook alweer een tijdje droogstaat en vast niets liever wil dan een nieuwe overwinning bijschrijven.

Waar kijk je?

De finale van de Turkish Masters bestaat zondag uit twee sessies: eentje ’s middags en eentje ’s avonds. De middagsessie stream je reclamevrij via discovery+ waarna de avondsessie vanaf 18:00 uur live wordt uitgezonden op Eurosport.

