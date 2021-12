Tegenover Jason Muhammed van de BBC reageert de Belg als volgt:

Ik had echt wel een plan vandaag om hem het zo lastig mogelijk te maken, maar Zhao potte telkens maar weer de eerste bal. Vandaag was hij echt onverslaanbaar. Ik miste een aantal ballen en hij had het geluk aan zijn zijde maar al met al speelde hij geweldig en is hij de verdiende winnaar.

Het is lang geleden dat ik voor zo'n groot publiek heb gespeeld en de sfeer in de arena was echt geweldig. Ik heb het naar m'n zin gehad in York, ik heb een goed resultaat behaald en sta weer in de Top-16 dus ik kan tevreden terugkijken op deze twee weken.

