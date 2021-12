UK Championship | Brecel zet goede vorm door en boekt plek in kwartfinale

Bloedvorm

Brecel ondervond in York tot nog toe slechts één moeilijke wedstrijd. In de tweede ronde was het de Engelsman Tom Ford die de 'Belgium Bullet' tot een decider dwong. In de andere twee wedstrijden voorafgaand aan de clash met Hamilton verloor Brecel slechts twee frames tegen de Chinees Si Xu.

Ook vandaag was er geen vuiltje aan de lucht voor de man uit Dilsen-Stokkem. Hij kwam, ondanks een enorm lang derde frame, met 4-0 voor, leverde na de pauze het vijfde frame in maar herstelde dit meteen door de volgende twee frames te pakken. Na afloop van de partij reageerde een vrolijke Brecel voor de camera van Eurosport.

Anthony McGill volgende slachtoffer?

In de kwartfinale treft Brecel de Schot Anthony McGill, die gisteren won van de Welshman Jordan Brown. Naast de goede sportieve prestatie is de Belg ook al verzekerd van een hoop rankingpunten en 24.500 pond. De uiteindelijke winnaar neemt 200.000 pond mee naar huis.

Vrijdag kwartfinale

De wedstrijd van Brecel is morgen om 14:00, tegelijk met de partij van Ronnie O'Sullivan en Kyren Wilson, en zal dus naar alle waarschijnlijkheid op tafel twee worden afgewerkt. Via de stream van discovery+ mis je geen seconde van deze partij.

