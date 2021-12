Geen zenuwen

Vanaf het eerste frame was het duidelijk dat de Chinees geen last had van plankenkoorts. Ondanks een prachtige 133 break van Brecel behield Xintong telkens de voorsprong. Een 5-3 voorsprong na de eerste sessie was het logische gevolg van het goede spel van de nummer 26 van de wereld.

Cool as a cucumber

Snooker UK Championship | Xintong neemt lichte voorsprong na eerste sessie 5 UUR GELEDEN

Ook het begin van de tweede sessie was voor Xintong. Hij pakte meteen drie van de eerste vier frames om op 8-4 te komen, en ondanks dat Brecel het dertiende frame pakte, liet de Chinees de zenuwen niet de overhand nemen. Met een prachtige break sloot hij de wedstrijd in stijl af en pakte zo niet alleen zijn eerste rankingtitel, maar ook meteen zijn eerste major.

Masters

Door de zege mag Xintong 200.000 pond op zijn rekening bijschrijven, en als kers op de taart zal hij begin volgend jaar ook debuteren bij de Masters in Londen, waar hij het zal opnemen tegen viervoudig wereldkampioen John Higgins.

