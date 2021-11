UK Championship | Trump volgende grote naam die sneuvelt in York

Favorietenkerkhof

Mark Selby, John Higgins, Neil Robertson, Shaun Murphy, Stuart Bingham, Yan Bingtao en Mark Williams. Het is een prachtig rijtje namen waar Judd Trump zojuist aan toegevoegd is. Het was Trumps goede vriend Matt Selt die te sterk was voor de wereldkampioen van 2019.

Zenuwen

Zoals welk vaker in een kort format als een best of 11 waren er een paar frames die de wedstrijd hadden kunnen doen kantelen. De twee deelden de eerste twee frames waarna Trump het derde frame won, en ook het vierde frame had naar de Juddernaut moeten gaan, ware het niet dat hij een simpele rode miste, waardoor beide heren met een 2-2 stand de pauze ingingen.

Na de interval werd het een vrij nerveuse bedoeling, 'scrappy' zoals de Engelsen zeggen. Veel simpele ballen werden gemist en het achtste frame was de killer blow voor Trump. Met nog vijf relatief gemakkelijke kleuren op tafel kon hij de stand gelijktrekken, maar dat lukte hem niet. Selt potte de zwarte bal om de stand op 5-3 te brengen. In het volgende frame besliste de voormalig Indian Open kampioen de wedstrijd met een prachtige 128 break, en zo is Judd Trump de volgende grote naam die The Barbican Centre in York moet verlaten.

O'Sullivan

Door het vertrek van al die grote namen lijkt de titel voor Ronnie O'Sullivan voor het grijpen. The Rocket komt morgenmiddag in actie tegen de Thai Noppon Saengkam. Deze wedstrijd is vanaf 14:00 live te zien op Eurosport 1, of via de app van discovery+

