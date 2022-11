Als je vorig jaar je geld voorafgaand aan het toernooi had ingezet op Xintong, dan had je daar waarschijnlijk nu nog plezier van gehad, zo verrassend was de zege van de jonge Chinees, die onder andere door Ronnie O'Sullivan is genoemd als toekomstig wereldkampioen.

Maar echt voortborduren op die zege met andere grote titels kon Xintong niet echt. Ok, het supertalent staat stevig in de top-16 en won na zijn triomf in York nog de German Masters, maar kwam op de Masters in Londen en op het WK in Sheffield niet ver.

Ook degene waar Xintong van won in de finale, Luca Brecel, heeft zijn vorm van die week niet door kunnen zetten. De Belg won een week na zijn verloren finale de Scottish Open door John Higgins in de finale te verslaan, maar sindsdien blijven de resultaten - vooral op grote toernooien - uit voor de Belgian Bullet.

Favorieten en outsiders

Xintong kunnen we dus rekenen als een meer dan uitstekende outsider, maar wie zijn er de grotere kanshebbers? De grote favoriet voor de zege in York is zonder twijfel toch wel Ronnie O'Sullivan. De zevenvoudig wereldkampioen etaleerde afgelopen weekend zijn klasse door Judd Trump in de finale van de Champion of Champions eenvoudig aan de kant te zetten. Mocht O'Sullivan winnen, dan is het zijn achtste titel in de Noord-Engelse stad.

Daarnaast won de Rocket dit seizoen nog een ander invitatietoernooi. O'Sullivan schreef de Hong Kong Masters op zijn naam in oktober, een toernooi waar de top-6 van de wereld in actie komt, gecombineerd met twee spelers van het Aziatische eiland. De Engelsman lijkt weer de knop te hebben gevonden waardoor hij op sommige momenten onbespeelbaar lijkt.

Andere gegadigden voor een goede run zijn Neil Robertson en Mark Selby. Robertson heeft nog geen titel veroverd dit seizoen, maar weet altijd te pieken in de grote toernooien. Mark Selby lijkt zijn vorm weer te hebben gevonden na een aantal povere resultaten aan het einde van vorig seizoen.

Kyren Wilson kunnen we rekenen tot de outsiders. 'The Warrior' bereikte vorig jaar de halve finales, waarin hij werd uitgeschakeld door Brecel, maar schakelde een ronde daarvoor wel Ronnie O'Sullivan uit en weet dus wat het is om te pieken voor het grote publiek. Daarnaast heeft Wilson dit jaar al een rankingtitel op zak in de vorm van de European Masters.

