UK Championship | Wilson troeft O'Sullivan af in decider

Goeie start Wilson

Wilson zat er vanaf de start al lekker in. Hij pakte het eerste frame dankzij onder andere een ongelofelijke fluke op de blauwe, en ook het tweede frame ging naar de man uit Kettering.

The Rocket slaat terug

O’Sullivan liet zich echter niet uit het veld slaan en sloeg terug met twee frames op rij waardoor beide spelers met een gelijke stand de interval ingingen. Na de pauze zetten O’Sullivan en Wilson hun hoge niveau van voor de break door. Als er ook maar een klein foutje werd gemaakt was de ander daar meteen om die af te straffen. Wilson leek de minste fouten te maken en kwam op 5-3, toen het geluk zich tegen hem keerde. Liefst twee keer ging The Warrior het pak in, maar geen enkele keer lag hij goed op de volgende rode. O’Sullivan profiteerde optimaal van de pech van Wilson en snoepte twee frames achter elkaar af om een decider af te dwingen.

Decider

In die decider was het The Rocket die de eerste kans kreeg, maar de huidige nummer drie van de wereld faalde al snel in de break door een voor hem relatief eenvoudige bruine te missen. Wilson liet daarna zijn ijzeren mentaliteit zien. Ondanks wederom geen fijne split potte hij zich telkens uit de problemen en trakteerde hij het publiek zelfs op een century, hetgeen deze hoogstaande wedstrijd verdiende.

Luca Brecel

Wilson gaat het morgen in de halve finale opnemen tegen de Belg Luca Brecel, die voor het eerst in de halve finale van een major staat. Brecel won vanmiddag zijn wedstrijd wederom eenvoudig: de Schot Anthony McGill werd met 6-2 aan de kant geschoven. Die halve finale is morgen vanaf 14:00 live te zien op Eurosport 2 of via de stream van discovery+.

