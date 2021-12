UK Championship | Xintong neemt lichte voorsprong na eerste sessie

Vuurwerk in eerste frames

Vooraf was de vraag of de twee jonge spelers hun geweldige spel van de voorgaande rondes ook in de finale konden laten zien, maar de twee snoerden meteen de mond van eventuele criticasters. Xintong pakte het eerste frame met een indrukwekkende break waarna Brecel er een schepje bovenop deed met een 133 break. De twee deelden daarna de twee volgende frames en dus was een 2-2 stand bij de interval een logische score.

Scherpe Xintong

De jonge Chinees kwam beter uit de kleedkamer en kwam door twee goede breaks 4-2 voor. Ook in het zevende frame had Xintong kunnen pakken, maar hij miste een eenvoudige bal, waarna Brecel twee mooie doch broodnodige breaks kon maken om de opmars van Xintong te stoppen. Helaas voor de Belg kon hij de stand in het laatste frame niet gelijk trekken, en dus gaat de Chinees zometeen de avondsessie in met twee frames voorsprong.

Avondsessie

