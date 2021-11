Trofeeën en prijzengeld blijven het ultieme doel en niet het voldoen aan het verlangen van supporters, maar O’Sullivan is misschien wel de enige snookeraar die op beide fronten uitblinkt. Alex ‘Hurricane’ Higgins was in zijn tijd – met wereldtitels in 1972 en 1982 – de zogeheten People’s Champion, maar stukken minder succesvol dan O’Sullivan.

Winnen ten koste van alles wordt beschouwd als de ultieme prestatie in de sport, dat geldt voor alle disciplines, maar machines maken geen emoties los bij de volgers van een sport terwijl snooker ook zo graag wil aanslaan bij de huidige TikTok-generatie.

Deze gedachte nestelde zich al lang voordat TikTok bestond in het hoofd van O’Sullivan, een man die zelfs op een gemiddelde donderdagmiddag of -avond zorgt voor een uitverkocht huis in het Bolton Stadion. Waarom? Simpelweg omdat mensen vermaakt willen worden. En daar geld voor over hebben.

O’Sullivan viert op 5 december zijn 46ste verjaardag, maar blijft nog altijd de snelste snookerspeler op de planeet met een gemiddelde stoottijd van slechts 16,75 seconden. Hij weet als geen ander de balans te vinden tussen persoonlijke ambitie en het leveren van vermaak voor de fans die niets liever willen dan een uniek en gedenkwaardig optreden.

Speelstijl

Vlak voordat hij tegen Michael White begint aan de uitdaging om het UK Championship – live op Eurosport en geheel reclamevrij via discovery+ - opnieuw te winnen, legde O’Sullivan uit waarom succes nooit alleen kan worden afgemeten aan gewonnen wedstrijden of toernooien. Dat kan ook eigenlijk niet anders, want zijn laatste grote toernooizege dateert van augustus 2020.

“Ik denk dat ik mijn huidige speelstijl en mijn fanschare heb te danken aan de manier waarop ik speel”, aldus O’Sullivan in gesprek met Eurosport. “Ik wil niet winnen terwijl het publiek in slaap sukkelt. Ik wil nooit de speler zijn die afstoot met 1000 mensen in de zaal en voor wie er nog maar 70 klappen na het potten van de laatste bal. Ik wil de man zijn die 1000 mensen trekt omdat 1000 mensen niet kunnen wachten om hem in actie te zien. Dat geeft een geweldig gevoel, maar je moet die speelstijl wel koppelen aan succes.”

O’Sullivan heeft de indruk dat er best spelers zijn die nog meer dynamiek op het laken tentoonspreiden dan waar hij toe in staat is. Steve Davis, Stephen Hendry, John Higgins en Mark Selby behoren tot de namen die hij noemt. Stuk voor stuk doorgewinterde rivalen die het hem als eindbazen flink lastig hebben gemaakt altijd maar als winnaar weg te stappen van de tafel.

Maar hij heeft ook het gevoel dat de manier waarop je een erfenis nalaat nog veel meer zegt dan het verbreken van het ene na het andere record. Op de drempel van zijn dertigjarige jubileum als prof is O’Sullivan recordhouder met 37 eindzeges op rankingtoernooien, waaronder 6 wereldtitels, 7 Masters-toernooien en 7 UK-titels.

Machine

Hij keert nu terug aan de tafel waaraan hij de jongste winnaar ooit werd van een rankingtoernooi. Hij was nog niet eens achttien jaar toen hij Hendry in 1993 in de finale met 10-6 terugverwees. O’Sullivan is van mening dat hij op twee fronten uitblinkt; potten en breaken. Het beheersen van die twee aspecten heeft hem naar eigen zeggen op een hoger niveau gebracht dan waar de concurrentie toe in staat was.

“Met mijn speelstijl kun je eigenlijk helemaal niet zo veel toernooien winnen. Echt niet! Alle logica spreekt mijn succes tegen. Om te winnen, moet je een machine zijn. Steve Davis was een machine, Mark Selby is een machine. John Higgins is een goed voorbeeld. Stephen Hendry… Je moet ook wel een soort machine zijn, want dat is de manier waarop je successen aaneenrijgt. Als ze dan over mij zeggen dat ik niet de beste allrounder ben, denk ik wel eens: misschien is dat maar goed ook.”

“Het is waarschijnlijk niet voldoende om overal goed in te zijn. In ieder geval voor mij niet. Het is veel beter om in bepaalde zaken uit te blinken. Natuurlijk zijn er dan ook enkele zaken die je minder goed beheerst. Dat laatste is mijn valkuil, denk ik. Ik ben in bepaalde dingen fantastisch goed en weer wat beperkter op andere vlakken. Desondanks ben ik ook daarin goed genoeg om een serieus partijtje mee te spelen met die machines. Klinkt dat logisch?”

GOAT

De theorie van snooker is simpel: pot meer ballen dan je tegenstander en je wint, maar de theorie achter het succes van O’Sullivan is winnen door te concurreren met de rest. Hij speelt niet alleen, hij beoefent. Als een kunstvorm. Steekt O’Sullivan in topvorm, dan ben je haast verplicht om te kijken.

Hij blijft sensatie opwekken en brengt een vleugje hipheid naar het snooker dat gewoon nog niet bestond toen hij in 1992 voor het eerst als professional met een keu in zijn hand stond. Net als Rumble in the Jungle met Muhammad Ali of Michael Jorden in de Boston Garden overstijgt O’Sullivan zijn sport. Er zijn topspelers. Maar altijd is er ook O’Sullivan.

Er wordt in de snookerwereld allang geen debat meer gevoerd over de GOAT-status van O’Sullivan. Nee, de vraag die slechts nog wordt gesteld is… hoe moet het op enig moment verder als de allerbeste ermee stopt?

Waar kijk je?

Het UK Championship kun je tussen 23 november en 5 december kijken op Eurosport en zelfs geheel reclamevrij streamen via discovery+ . Op die manier hoef je geen enkele pot te missen. De beelden worden van commentaar voorzien door Rudy Bauwens, Bjorn Haneveer en Alex Lely.

