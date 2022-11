UK Championship

En dat terwijl de eerste sessie een prooi was voor drievoudig winnaar Ding. Hij overtroefde Allen in alle facetten van het spel en had misschien wel met 7-1 moeten voorkomen, zo dominant was de Chinees in de middagsessie.

Dankzij een goede break van Allen in het achtste frame was het verschil na de eerste sessie 'slechts' vier frames.

Bij aanvang van het eerste frame van de tweede sessie leek Ding zijn vorm door te zetten, maar een misser gaf Allen een sprankje hoop. De Noord-Ier vocht zich frame voor frame terug in de wedstrijd, en bij de pauze stond de stand zelfs gelijk.

Allen vol vertrouwen

Dat de partij zo gedraaid was, was gezien de verhoudingen in het eerste deel van de partij toch wel een klein wonder. Nu was het Allen die met vertrouwen stond te spelen, en Ding die met slecht safetyspel zijn opponent telkens kansen gaf.

Ook de eerste twee frames na de pauze gingen de kant op van de voormalig Masters-winnaar, die daarmee zeven frames op rij had gewonnen. Het vertrouwen van Ding was helemaal weg, maar hij richtte zich in frame vijftien toch op, zoals alleen de groten der aarde dat kunnen. Dankzij een knappe century verkleinde de drievoudig winnaar de marge weer naar slechts één frame.

Allen liet zich echter niet bang maken door de century van zijn Chinese tegenstander. Hij bleef met vertrouwen spelen en pakte het daaropvolgende frame om 9-7 voor te komen, nog één frame verwijderd van de winst.

En die winst zou er, na een frame van bijna een een uur, ook komen voor de nummer negen van de wereldranglijst. Het zeventiende frame leek op slot te zitten nadat alle rode ballen vast tegen elkaar lagen, maar dankzij een knap gespotte plant forceerde Allen een opening. Met een knappe clearance schrijft de man uit Belfast zijn tweede Triple Crown op zijn naam. Na de Masters in 2018 en de UK dit jaar ontbreekt alleen nog de WK-titel op het palmares van de linkshandige Noord-Ier.

