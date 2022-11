Robertson, twee jaar geleden nog de winnaar van het toernooi na een bloedstollend spannende finale tegen Judd Trump, werd vorig seizoen dankzij vier rankingtitels verkozen tot speler van het jaar.

Ook Ronnie O'Sullivan heeft al vaak laten weten gecharmeerd te zijn van de techniek en het spel van de voormalig wereldkampioen. "Hij heeft geen zwakke punten", zei O'Sullivan in de Eurosport-studio voorafgaand aan Robertson's halve finale-clash met Mark Allen in de Northern Ireland Open. Mede daardoor was de uitschakeling van Robertson een uiterst verrassende voor velen, maar het bevestigt eens te meer dat ook de toppers zich geen slechte dag kunnen permitteren.

De Australiër en huidig Masters-winnaar moest het opnemen tegen tweevoudig rankingwinnaar en goede vriend Joe Perry. De Engelsman is een ervaren rot en zeker geen fijne tegenstander voor de eerste ronde, en dat bleek ook in de wedstrijd zelf. Perry pakte de eerste vier frames van de partij dankzij breaks van 102, 85 en 68 en gaf de wedstrijd daarna niet meer uit handen, waardoor de hoop voor een vierde titel in de Noord-Engelse stad voor Robertson nu al vervlogen is.

UK Championship | Perry zorgt voor daverende verrassing en stuurt Robertson naar huis

Higgins buigt tegen Ford

Naast Robertson vond ook een andere drievoudig winnaar gisteren al direct zijn Waterloo. John Higgins was niet opgewassen tegen Tom Ford, de huidige nummer 32 van de wereld.

Beide spelers gaven elkaar geen duimbreedte. Geen enkele keer kon noch Ford noch Higgins een marge van twee frames produceren, en op het moment dat het spannend werd en je juist zou verwachten dat de ervaring van Higgins de doorslag zou geven, kwam Ford met zijn beste spel op de proppen.

Dankzij breaks van 99 en 90 verzekerde de man uit Leicester zich van een plek in de volgende ronde, waarin hij Luca Brecel tegenkomt. De Belg had ook een zwaarbevochten partij tegen Lyu Haotian, maar won uiteindelijk wel met 6-4.

Ding te sterk voor Hawkins

Ook de nummer tien van de wereld, de Engelsman Barry Hawkins, kan zijn koffers al pakken. De voormalig Masters- en WK-finalist had met Ding Junhui misschien wel de slechtste loting van allemaal en moest de Chinees uiteindelijk met 6-3 het hoofd bieden.

Ding, winnaar van de editie in 2019 en daarnaast voormalig Masters-winnaar en runner-up op het WK van 2016, keek tijdens de mid-session interval nog tegen een achterstand van twee frames aan, maar kwam na de pauze als herboren terug. Dankzij vijf frames op rij boekte de beste Aziatische speler aller tijden een plek in de volgende ronde, waarin hij het gaat opnemen tegen de winnaar van het duel tussen landgenoten Mark Williams en Jamie Clarke.

