UK Championship | Keiharde nederlaag voor O’Sullivan tegen Ding - 0-6 maar liefst

De start van de wedstrijd vertelde – zonder dat we het toen wisten – het hele verhaal. O’Sullivan slaagde er ondanks een kans of vier niet in om een long pot te benutten, waarna Ding er met het frame vandoor ging.

Het zou echter zeer oneerlijk zijn om Ding te betichten van puur het profiteren van missers. Het is niet zomaar dat hij zo’n driehonderd punten op rij maakte zonder enkel antwoord van zijn tegenstander. Ter afsluiting produceerde Ding zelfs een break van 131, net niet de hoogste van het toernooi.

Whitewash

Ding stond goed snooker te spelen en naarmate de partij vorderde, had hij geen missers van O’Sullivan meer nodig om dichter en dichter bij de laatste vier te geraken. Bij een whitewash kan ook geen sprake zijn van geluk versus pech, dan is er meer aan de hand. Ook als je van O’Sullivan wint.

Met de nederlaag van O’Sullivan verdwijnt ook de laatste speler uit de top zes van de wereld uit het toernooi. Het schema ligt dus helemaal open. Misschien wel voor Ding, die het UK Championship in het verleden al drie keer wist te winnen.

