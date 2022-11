UK Championship | Mark Williams moet tijdens partij meerdere keren naar toilet vanwege buikpijn

Williams begon nog goed, maar verliet tijdens het tweede frame plots rennende de zaal om zo snel mogelijk een toilet te bereiken. De drievoudig wereldkampioen vermoedt dat hij was getroffen door voedselvergiftiging. Duidelijk was in ieder geval dat er iets verkeerd was gevallen.

Hoe goed Williams ook aan de partij begon, hij kon dat goede begin niet volhouden en hoe langer de match duurde, des te groter waren de gevolgen voor zijn niveau. “Als dit niet het UK Championship was geweest, had ik in de pauze misschien wel opgegeven”, vertelde de hoofdpersoon. “Ik heb me wel eens beter gevoeld.”

Favorieten uitgeschakeld

Overigens wilde Williams niets afdoen aan de overwinning van Clarke. “Hij speelde vrij goed en verdient deze winstpartij. Ik ben vooral teleurgesteld omdat het niet gaat lukken ene goed resultaat neer te zetten, terwijl ik daar wel hard voor heb getraind.”

Williams is de volgende in een lange rij favorieten die al na de eerste ronde naar huis moet. Zao Xintong, Neil Robertson, John Higgins en Barry Hawkins – stuk voor stuk toptienspelers – werden eerder al gewipt.

