Dat Stevens op zijn best moest spelen om überhaupt een kans te maken was al na het eerste frame duidelijk. Een mindere safety van de Welshman gaf O'Sullivan de kans, en meer had de zevenvoudig wereldkampioen ook niet nodig. Dankzij een 81-break was het eerste frame al snel op het bord.

Een 94-break en een 107-break brachten O'Sullivan op een 3-1 voorsprong bij de break, nadat Stevens tussendoor gelijk had gemaakt.

Het was een voorbode voor de rest van de wedstrijd, want ook na de mid-session was het O'Sullivan die het spel dicteerde. Stevens, ooit WK-finalist en winnaar van het toernooi in 2003, spartelde nog wel wat terug door het eerste frame na de pauze te winnen, maar daarna was het verzet van de voormalig wereldtopper wel gebroken. Dankzij breaks van 73, 68 en 102 verzekerde O'Sullivan zich van een plek in de volgende ronde, waarin hij het gaat opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Zhou Yuelong en Yan Bingtao.

