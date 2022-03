Welsh Open | Hoe krijgt hij het voor elkaar? Trump speelt weer eens een fantastische bal

Trump had het niet gemakkelijk tegen Si Jiahui, maar slaagde er wel in om met 4-2 aan het langste eind te trekken. Tijdens het zesde frame en met een nog vrij volle tafel, sprak de wereldkampioen van 2019 zijn toverspreuk, waarna het weer eens genieten geblazen was.

De prachtige stoot die volgde, resulteerde in het potten van de zwarte bal, waarna wit met een curve om roze trok om aan de overkant van de tafel uit te komen op geel. Het resultaat was beter dan je wellicht in eerste instantie zou denken, ook al was het daarna niet mogelijk om geel weg te spelen.

Geen probleem, want toen speelde Trump gewoon een prachtige snooker waarbij de witte bal min of meer tegen bruin werd aangeplakt. Dicht genoeg om Jiahui strafpunten te bezorgen.

