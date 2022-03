Welsh Open

De cue ball kwam precies tussen de rode ballen te liggen, terwijl van Robertson na het potten van een rode bal toch echt werd verlangd dat hij de zwarte zou spelen. Daar ging hij ook voor, maar het lukte niet om een in de weg liggende rode bal te ontwijken.

Normaal gesproken is dit een foul en er kan tegenwoordig zelfs worden ingegrepen op basis van tv-beelden, maar Robertson had mazzel en ontsnapte. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers die zelf hun hand opsteken en zeggen dat ze een fout hebben gemaakt, maar ook een schuldbekentenis bleef uit.

En dus ging het spel gewoon verder, terwijl Robertson een overduidelijke foul had gemaakt. “De scheidsrechter stond er vlakbij en had het moeten zien”, gaf de Robertson naderhand toe. Met een grote glimlach: “Ik had het zelf niet in de gaten.”

Opwarmen

Misschien was referee Andy Yates nog aan het opwarmen, omdat het moment zich voordeed in de absolute beginfase van de partij. De gemiste foul was ook niet bepaald een sleutelmoment, want de beurt ging ook nog eens naar Dott.

Robertson bleek uiteindelijk duidelijk de sterkste van de twee en won met 4-1. Grote kans echter dat hij voortaan beter in de gaten wordt gehouden.

WAAR KIJK JE?

