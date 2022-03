Welsh Open | Tafel krijgt klappen tijdens climax van decider tussen Slessor en Emery

De spanning liep op tijdens het spannende laatste frame, dat alles bij elkaar zo’n halfuur duurde, en zelfs een keertje werd herstart omdat de twee elkaar maar niets toegaven. De laatste vier gekleurde ballen moesten bij een stand van 64-51 uiteindelijk de beslissing brengen.

Slessor ging de mist in met een safety, waarna bruin voor het potten lag en hij de bui al zag hangen. Meermaals sloeg hij met zijn keu op het laken voordat hij ging zitten om toe te kijken. Emery potte inderdaad bruin en speelde ook blauw van tafel, waarna de winst hem niet meer leek te kunnen ontgaan.

Vuist op tafel

Leek… want vervolgens was het de beurt aan Emery om in de fout te gaan. Hij miste roze en ook de hoop op een fluke vervloog in tweede instantie, waarna hij met zijn vuist op tafel sloeg. Slessor benutte tenslotte de kans voor open doel en met het potten van de roze bal was het klaar en de beslissing daar.

Slessor neemt het in de volgende ronde op tegen de als vijftiende geplaatste Stuart Bingham.

