Welsh Open

Dat Perry de verdiende winnaar was in Wales werd door alle snookerexperts- en analisten onderschreven. De Engelsman, die de laatste jaren is weggezakt op de wereldranglijst, vocht zich in de eerste ronde langs de Chinees Cao Yupeng, en daarna werd het niet makkelijk voor de nieuwe nummer 23 van de wereld. Perry won achtereenvolgens van Mark Allen, Kyren Wilson, Ricky Walden en Jack Lisowski, allen in de top 20 van de wereld.

Perry speelde in de eerste sessie van de finale misschien wel zijn minste snooker van de week. Trump had een uitstekende kans om op 5-3 te komen maar miste een simpele roze, eentje die hij op de oefentafel nooit zou missen. Perry maakte een belangrijke clearance en trok de stand daarmee gelijk.

In de tweede sessie opende Perry met een century, waarna Trump met een goede break weer op gelijke hoogte kwam. Daarna was het de grote Perry show. Met uitstekende verdedigende shots dwong hij frame voor frame goede kansen af tegen Trump, die na zijn overwinning op Jimmy Robertson aangaf last te hebben van vormgebrek. De tweede sessie was illustratief voor het seizoen van Trump, en een 70 break bij een 8-5 stand was uiteindelijke voldoende voor de overwinning van Perry. Trump kwam nog wel terug om voor twee snookers te gaan, maar toen Perry een lange groene potte was de wedstrijd gespeeld. Het is de eerste zege op het Britse vasteland voor Perry. Het Players Championship in het seizoen 2014/2015 won hij in China.

Na afloop van de partij reageerde Perry, die de beker omhoog mocht houden in het bijzijn van zijn ouders, aanmerkelijk kalm en nuchter, maar desalniettemin was hij als een kind zo blij met de zege. "Ik kan het niet geloven. Dit is het absolute hoogtepunt van mijn carrière. Ik dacht dat mijn loopbaan op zijn einde liep, maar nu beleef ik gewoon het mooiste moment uit mijn carrière, en om dan te winnen van Judd (Trump) is de kers op de taart."

Perry wordt zijn hele leven al gesteund door zijn twee grootste fans: zijn ouders. Die waren er vandaag natuurlijk ook bij. Zij hebben me gesteund sinds ik 10 a 11 was. Zonder hen was ik nooit een snookerspeler geworden. Bij mijn eerste zege waren ze niet aanwezig, maar om ze nu hier in de arena te hebben tijdens de finale is geweldig. Ik weet zeker dat ze trots op me zijn."

"Judd had vandaag ecnt een off-day. Hij heeft me in eerdere ontmoetingen echt afgeslacht en hij heeft me vandaag gespaard. Hij miste een makkelijke roze om een 5-3 voorsprong te pakken en dat gaf me veel vertrouwen voor vanavond, want daarmee kon ik de tweede sessie met een gelijke stand ingaan."

