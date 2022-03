De eerste sessie was misschien wel de beste sessie snooker die dit seizoen gespeeld is. Twee wereldtoppers die op de toppen van hun kunnen staan te spelen en elkaar geen centimeter cadeau geven. Toch was het Trump die de scherpste was van de twee. Dankzij twee goede breaks vanaf 1-1 ging de voormalig wereldkampioen de break in met een 3-1 voorsprong, wat betekende dat Robertson vijf van een mogelijke zes frames moest winnen.

Trumo kwam op matchpoint na een goede break in het vijfde frame, maar daarna begon de motor van de excentrieke lefty te haperen. Trump gaf gisteren na zijn overwinning tegen Jimmy Robertson aan dat hij niet de vorm heeft van een paar jaar geleden. Zo’n dipje was terug te zien in frame zes en zeven, waardoor Robertson de spanning volledig terug kon brengen door op één frame van Trump te komen.

In het achtste frame had Robertson een geweldige kans om een decider te forceren, maar waar de Australiër tijdens het Masters-toernooi in Alexandra Palace zo genadeloos was voor zijn tegenstanders, was dat in deze wedstrijd niet het geval. Hij miste een relatief makkelijke zwarte waardoor Trump het frame kon afmaken. De wereldkampioen deed onder druk wat hij moest doen en stelde zo een plek in de halve finale veilig, waarin hij het gaat opnemen tegen de Iraniër Hossein Vafaei, die op zijn beurt te sterk was voor de Chinees Zhang Anda.

Lisowski en Perry

De andere halve finale gaat tussen Trumps goede vriend Jack Lisowski en Joe Perry. Lisowski produceerde een knappe comeback tegen Ali Carter door van een 2-4 achterstand terug te komen en te winnen dankzij een century in de decider. Perry was in zijn kwartfinale te sterk voor Ricky Walden, die de dag daarvoor voor een grote verrassing zorgde door Ronnie O’Sullivan met 4-3 te verslaan.

