Welsh Open

Judd Trump nam het in zijn eersterondepartij op tegen de 20-jarige Dean Young, de nummer 117 van de wereldranglijst. Ondanks dat de wereldkampioen van 2019 het eerste frame inleverde, kwam hij nauwelijks in de problemen tegen de onervaren Schot. Dankzij vier frames op rij boekt de 'Juddernaut' op relatief makkelijke wijze een plekje in het hoofdtoernooi.

Ook Masters-finalist Barry Hawkins kwam vandaag in actie in Newport. De Engelse lefty had met Alexander Ursenbacher een op voorhand redelijke pittige loting, maar de huidige nummer negen van de wereld had geen kind aan het Zwitserse talent. Een eenvoudige 4-0 zege levert 'The Hawk' een plek op in hetb hoofdschema.

Kyren Wilson had het lastig tegen thuisspeler Dominic Dale. 'Spaceman,' zoals de bijnaam van de zweverige Welshman luidt, is het spelletje nog altijd niet verleerd en maakte het de nummer vijf van de wereldranglijst knap lastig, maar in de decider was de Engelsman de betere van de twee.

Voor titelverdediger Jordan Brown zit het toernooi er nu al op. De winnaar van de vorige editie was niet opgewassen tegen de Engelsman Mitchell Mann en kan titelprolongatie dus uit zijn hoofd zetten.

