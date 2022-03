Welsh Open | Walden slaat comeback O’Sullivan af en bereikt kwartfinale

Walden is heeft zijn carrière dit seizoen nieuw leven ingeblazen. De huidige nummer 18 van de wereldranglijst beleeft voor het eerst sinds lange tijd een goed seizoen. Walden staat momenteel op de achtste plek van de jaarlijkse ranking en dit jaar won de Engelsman al van Top-16 spelers Mark Allen en Barry Hawkins in het Players Championship.

De twee hebben een lange historie met elkaar. Een rivaliteit gaat te ver, daarvoor heeft Walden simpelweg te weinig gewonnen in de loop der jaren, maar elke speler op de Tour weet dat je een pittige kluif hebt aan de Engelsman. Walden had sinds 2008 niet meer van O’Sullivan gewonnen, maar na dertien jaar was het deze keer wel raak. Walden had ‘The Rocket’ de hele wedstrijd in zijn nek hijgen, en na een mislukte snooker bij een 3-1 voorsprong leek het dan ook mis te gaan toen O’Sullivan in korte tijd twee frames aan elkaar wist te rijgen.

In de decider pakte Walden zijn positieve spel weer op, en bij de eerste kans was het dan ook meteen raak. Ondanks een aantal tricky shots - die in een decider vanwege de extra druk nog moeilijker zijn - wist Walden zich telkens te redden, en dankzij een knappe 80 break stelde de Engelsman een plek in de kwartfinale veilig waarin hij het gaat opnemen tegen Joe ‘Gentleman’ Perry, die op zijn beurt minstens net zo verrassend won van Kyren Wilson, de huidige nummer vijf van de wereldranglijst.

Best of 4

Het korte format staat meestal garant voor een goed aantal verrassingen. Zo vonden naast O’Sullivan onder andere al Mark Selby, John Higgins en Mark Williams al hun Waterloo in Newport. Van de topspelers zijn Judd Trump en huidig Masters-winnaar Neil Robertson nog over in het toernooi. Zij spelen morgen, net zoals Walden, hun kwartfinalepartij.

Waar kijk je?

