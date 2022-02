Vafaei won vorige maand zijn eerste rankingtitel in de vorm van de Snooker Shout-out. In de finale was de alom geprezen Aziaat veel te sterk voor Mark Willams.

Shoot Out : Final Williams v Vafaei - full match

Tijdens de kwalificatie voor het Welsh Open had de Iraniër alle moeite met Andrew Higginson, maar door deze fluke kon de huidige nummer 21 van de wereldranglijst aan het langste einde trekken en zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Welsh Open | Vafaei verrast Higginson met fluke via jaw in decider

Het hoofdtoernooi, onderdeel van de Home Nations Series, begint op maandag 28 februari en loopt tot 6 maart. Titelverdediger is de Noord-Ier Jordan Brown, die vorig jaar in een zinderende finale - weliswaar zonder publiek - na een decider won van Ronnie 'O Sullivan

