‘The Rocket’ behoort tot de beste snookerspelers aller tijden en is ook nog eens zeer populair bij de supporters, wat het idee voor een documentaire eigenlijk alleen maar logisch maakt. De Brit kreeg het verzoek om tijdens het WK gevolgd te worden en gaf toestemming.

O’Sullivan maakte er geen geheim van dat er een filmcrew was die hem in de gaten hield en in de studio van Eurosport openbaarde hij zelfs een microfoon te dragen in zijn gilet, zodat ook zijn commentaar tijdens de partijen in Sheffield kon worden opgenomen.

Vroeg of laat wordt dit commentaar uitgespeeld, samen met de beelden die zijn geschoten. Het is nog niet bekend op welk platform of kanaal de documentaire van O’Sullivan wordt uitgezonden, maar gezien zijn succes en populariteit kan het niet anders of vroeg of laat volgt de première.

O’Sullivan behoort niet alleen tot de beste spelers in de snookerwereld, maar gaat controverse op zijn tijd ook niet uit de weg. Hij steekt zijn mening zelden onder stoelen of banken en kende tijdens zijn even lange als succesvolle loopbaan soms ook roerige tijden.

Dat is ongetwijfeld ook één van de redenen dat een filmcrew van Studio 99, gelieerd aan onder meer David Beckham, O’Sullivan maar al te graag volgde in onder meer de kleedkamer, op zijn hotelkamer, tijdens maaltijden en natuurlijk de partijen.

“Ik weet niet of het de beste sportdocumentaire aller tijden wordt, dat mag ieder voor zich beoordelen na het kijken. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ongelimiteerd toegang heb gegeven voor een inkijkje in mijn leven”, aldus O’Sullivan tijdens een persconferentie na de WK-finale die hij met 18-13 won van Judd Trump.

“Er is mij verteld dat geen enkele andere sporter een filmcrew zo dicht in zijn omgeving heeft toegestaan. Voor mij was dit niet meer dan logisch. Als ik ergens voor ga, wil ik ook het allerbeste.”

