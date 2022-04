Allen-Donaldson 10-6

Mark Allen presteert doorgaans niet best in Sheffield, en ook in zijn eersterondepartij had de Noord-Ier een taaie klant aan de Schot Scott Donaldson. De qualifier nam een voorsprong, maar Allen vocht zich sterk terug.

Ad

Toen Donaldson zich terug leek te knokken na een 7-4 achterstand en op een frame van zijn tegenstander kwam, liet Allen zijn ervaring spreken. De Noord-Ier maakte op 8-6 een belangrijke clearance om zo nog één frame verwijderd te zijn van de zege. Die zege kwam al meteen in het volgende frame, en zo boekt de linkshandige Allen een plek in de volgende ronde, waarin hij gaat uitkomen tegen Ronnie O’Sullivan , die in zijn eersterondepartij relatief eenvoudig David Gilbert over de knie legde.

Wereldkampioenschap WK Sheffield | Robertson pakt mede door twee centuries voorsprong na eerste sessie EEN UUR GELEDEN

Williams-White 10-3

Een makkelijke eerste ronde voor de drievoudig wereldkampioen. Williams kwam in de eerste sessie al met 7-0 voor, en ging, ondanks het verlies van de laatste twee frames in de eerste sessie, als grote favoriet de avondsessie in. De kampioen van 2018 won de eerste twee frames, kwam 9-2 voor en klaarde de klus twee frames later.

Williams gaat in de tweede ronde wederom uitkomen tegen een landgenoot. ‘Willo’ kruist de degens met zijn pupil Jackson Page, die in de eerste ronde verrassend te sterk was voor Barry Hawkins.

Robertson herstelt zich na slecht begin

Twee voormalig kampioenen kwamen op deze Tweede Paasdag ook in actie. Stuart Bingham, kampioen in 2015, en Neil Robertson, de winnaar in 2010, namen het op tegen respectievelijk Lyu Haotian en Ashley Hugill.

Robertson kwam traag uit de startblokken en stond na de mid-session met 1-3 achter. Na de pauze ging de motor van de Australiër echter draaien, en pakte ‘The Thunder from Down Under’ de vijf resterende frames, mede dankzij twee centuries in frame acht en negen, om zo een 6-3 voorsprong te nemen richting de tweede sessie, die morgenochtend afgewerkt wordt.

WK Sheffield | Robertson pakt mede door twee centuries voorsprong na eerste sessie

Bingham imponeert met 140 break

Bingham begon in tegenstelling tot Robertson wel sterk aan zijn partij tegen de Chinees Lyu Haotian. De twee hielden elkaar in de eerste vier frames in evenwicht, maar na de break was het één en al Bingham.

De Engelsman pakte vier frames op rij, mede dankzij een prachtige 140 break, maar verloor het laatste frame van de sessie door een onverwachte doch uitstekende 69 clearance van Haotian, waardoor de Chinees nog een kans op een comeback heeft. Zij maken morgenmiddag hun partij af.

WAAR KIJK JE?

Vanaf zaterdag 16 april t/m de finale op maandag 2 mei kijk je naar het WK Snooker in Sheffield. Kan Mark Selby zijn vijfde wereldtitel veroveren, of gaat Neil Robertson, de man in vorm, er met de zege vandoor. Mis geen bal van al het vuurwerk in de Crucible Theatre via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Snooker WK Sheffield | McGill krijgt lachers op zijn hand door zichzelf twee keer snooker te leggen 11 UUR GELEDEN