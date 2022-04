Het was een wedstrijd waarbij de experts op voorhand al van voorspelden dat het wel eens close kon worden. Beide spelers behoren tot de top-16 van de wereld en hebben allebei in de finale van het WK gestaan. Bingham won in 2015 zijn enige WK-finale van Shaun Murphy, Wilson verloor in 2020 kansloos van Ronnie O’Sullivan , die zijn zesde wereldtitel veroverde tegen de ‘Warrior.’

Een lastige call dus, en de eerste twee sessie boden ook weinig duidelijkheid over wie er door zou stoten naar de kwartfinale. Bingham pakte een voorsprong van twee frames na de eerste sessie, maar Wilson repareerde die schade in de tweede sessie, waardoor beide spelers met een 8-8 gelijke stand de derde sessie ingingen.

Frame winning breaks

Het script voor een ‘Crucible Classic’ leek geschreven, maar Bingham stak daar al meteen in de derde sessie een stokje voor. Hij maakte een aantal frame winning breaks, waaronder een 147-poging in frame 18. ‘Ballrun’ pakte alle frames voor de mid-session, waardoor hij nog maar één frame verwijderd was van de zege.

Die zege leek er in het 21e frame ook meteen te komen, maar een gemiste rode met de rest en een prima clearance van Wilson zorgde ervoor dat de match doorgang vond. In het daaropvolgende frame was het wel raak voor de nummer twaalf van de plaatsingslijst, die in de volgende ronde Judd Trump of Anthony McGill treft.

De heren resumeren hun partij vanavond bij een 10-6 stand in het voordeel van Trump.

