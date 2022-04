Wat gebeurde er nou precies? De Chinees stond met 10-7 voor en lag gesnookerd op bruin. Hij boog drie keer om het shot te spelen, maar kwam telkens weer omhoog om de situatie nog eens te beoordelen.

Nadat hij voor de derde keer omhoog kwam van het shot vroeg hij aan scheidsrechter Rob Spencer om de witte bal schoon te maken, maar in snooker is het een ongeschreven regel dat de scheidsrechter de witte bal niet schoonmaakt als de speler gesnookerd ligt. Spencer weigerde het verzoek van Bingtao daardoor.

De Masters-kampioen van 2021 reageerde na afloop op Twitter op het incident. Hij zegt dat het een poging was zichzelf te relaxen

"Zoiets doe je niet"

De commentatoren en analisten van Eurosport waren niet onder de indruk van de vraag van Bingtao. De zesvoudig runner-up in Sheffield had er het volgende over te zeggen. White: "Het is iets wat je niet doet. Het kan zijn dat Bingtao onder druk stond en aan alles dacht om te winnen, maar zoiets doe je niet in snooker."

Ook Alan McManus was niet blij over het verzoek van Bingtao: "We weten niet wat er in Yans hoofd omging en hoe hij dacht. Ik vind het niet leuk om het te zien, Selby vond het niet leuk en de meeste spelers zullen het niet leuk vinden."

