Vafaei plaatste zich deze week als eerste Iraniër voor het hoofdtoernooi van het WK door de Chinees Lei Peifan met 10-9 te verslaan. Na zijn kwalificatie ging hij in de Britse krant los over ‘The Rocket’.

De Iraniër hekelt O’Sullivan voor het gebruik van het woord ‘numbties’. O’Sullivan liet zich in een interview uit 2017 aan Eurosport laatdunkend uit over nieuwe spelers op de Tour. Hij noemde ze ‘numbties’, een Brits scheldwoord voor domme mensen.

“Wat voor een legende ben je als je andere spelers uitmaakt voor ‘numbty’?” Vraagt Vafaei zich hardop af. “Ik denk dat hij beter kan stoppen zodat hij plaats maakt voor de nieuwe generatie. Zij kunnen de sport verder laten groeien. Hij is soms respectloos en niet goed voor onze sport.”

Slechte woorden

Ook baalt Vafaei van het feit dat O’Sullivan meent dat hij zijn kinderen niet aan zou raden om te snookeren. “Dat waren slechte woorden, heel slecht voor onze sport”, zegt ‘The Prince of Persia”. Hij vraag zich af: “Wat is er bereikt in de twintig jaar dat hij in de top van de sport zit? Wat heeft hij voor ons betekent? Hij heeft de mogelijkheid om de sport groter te maken, maar verzaakt dat. Hij heeft contacten bij bijvoorbeeld autobedrijven en Rolex om de sport groter te maken.”

Gisteren bij de persdag van het WK in Sheffield namen veel spelers het op voor O’Sullivan. “Sommige uitspraken van hem moet je met een grote korrel zout nemen”, zegt Mark Allen. “Soms denk je: “houd eens je mond, laat de sport maar praten”, maar dat is allemaal onderdeel van de Ronnie O’Sullivan show. Ik zou alleen niet durven te zeggen dat hij slecht voor de sport is."

Regerend wereldkampioen Mark Selby hoopt dat ‘The Rocket’ nog lang zal blijven spelen. “Hij zorgt ervoor dat de stoeltjes bezet zijn, dat is goed voor ons. Als ik toernooien win, wil ik de beste spelers ter wereld verslaan.”

Brecel is het eens met Vafaei

Opvallend was dat de Belg Luca Brecel het niet opneemt voor de Engelsman , maar juist voor de Iraniër. “Ik las het gisteren en ik ben het volledig met hem eens. Het is mooi dat we iemand als Hossein in de sport hebben die zegt wat hij denkt, zelfs als het over Ronnie O’Sullivan gaat. En ja ik vind dat hij gelijk heeft.”

O’Sullivan zelf lijkt zich weinig aan te trekken van de commotie rond zijn persoon. “Het zijn slechts woorden”, zegt de man die zelf zesmaal het toernooi in Sheffield won. “Ik vind het grappig. Ik vind heel veel grappig de laatste jaren. Er is heel veel nodig om mij een slecht humeur aan te praten.”

O’Sullivan is als tweede geplaatst voor het WK in Sheffield. Zijn weg naar de finale ziet er als volgt uit.

