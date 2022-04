Wie gaat het WK winnen?

Alex: "Ik vond O'Sullivan laatst goed spelen en hij oogde zeer gedisciplineerd de laatste periode. Hij kan zomaar zijn zevende wereldtitel winnen. Maar als ik echt moet gokken, dan ga ik voor Trump. Hij was vorig seizoen heel goed, dit seizoen echter beduidend minder. Hij heeft er hard voor moeten werken dit seizoen. "Ik vond O'Sullivan laatst goed spelen en hij oogde zeer gedisciplineerd de laatste periode. Hij kan zomaar zijn zevende wereldtitel winnen. Maar als ik echt moet gokken, dan ga ik voor Trump. Hij was vorig seizoen heel goed, dit seizoen echter beduidend minder. Hij heeft er hard voor moeten werken dit seizoen. Met een finaleplaats op de Welsh Open en winst in de Turkish Masters lijkt hij op het juiste moment de vorm te pakken te hebben. Ik denk tegelijkertijd dat het lange format van het WK hem niet helemaal op het lijf geschreven is, maar hij heeft wel het gif en de drive om het WK te winnen."

Ad

Rudy: "Ik doe een wilde gok in een seizoen dat bol stond van de verrassingen: Ding Junhui. En mocht Ding in de eerste ronde verliezen van Kyren Wilson, dan Mark Williams."

UK Championship UK Championship | Vafaei verrast Trump in tweede ronde 4 UUR GELEDEN

Turkish Masters | Bekijk hier de sublieme 147 van Trump in de finale

Grootste verrassing van dit WK?

Alex: "Ik hoop dat een van de jonge Chinezen een goeie run kan maken in het kampioenschap. Vooral Xintong heeft zich dit jaar laten zien met zege's in de UK Championship en de German Masters, en het zou tof zijn om hem bijvoorbeeld ver te zien komen. Daarnaast hoop ik dat Mark Allen het een keer goed gaat doen in Sheffield. Als Mark Allen er lekker inzit, dan zien we vaak heel veel mooie dingen. Niet per se heel veel long pots of 3/4 centuries achter elkaar, maar veel 'trucjes', net zoals Mark Williams. Zij kunnen allebei toveren op de tafel."

Rudy: "Hossein Vafaei schakelt Judd Trump uit in de eerste ronde en bereikt de kwartfinales. De Iraniër speelt al het ganse seizoen op een zeer hoog niveau en is niet bang om zijn wedstrijden af te maken. Dat zagen we in de Shoot Out en nu ook in de qualifiers. Hij stond met de rug tegen de muur tegen Lei Peifan in de laatste kwalificatieronde, maar speelde de tafel wel leeg om op zwart en met 10-9 te winnen. Met dat killersinstinct is hij voor iedereen een gevaarlijke klant. Reken maar dat Trump niet gejuicht zal hebben toen hij de loting zag."

UK Championship | Vafaei verrast Trump in tweede ronde

Grootste teleurstelling van dit WK?

Alex: ik gun het hem niet, wan hij heeft dit jaar zijn beste seizoen gehad, maar ik denk Robertson. Hij stelt eigenlijk altijd teleur op het WK, maar ik gun het hem dus zeker niet. Hij is ik gun het hem niet, wan hij heeft dit jaar zijn beste seizoen gehad, maar ik denk Robertson. Hij stelt eigenlijk altijd teleur op het WK, maar ik gun het hem dus zeker niet. Hij is de man van het seizoen en zou een verdiende wereldkampioen zijn.

Rudy: ''Ik verwacht dat heel wat bekende namen de tweede ronde niet zullen halen. In de eerste plaats omdat het niveau nooit sterker was dan nu, want in de top-64 kan (bijna) iedereen van iedereen winnen. In de tweede plaats omdat een aantal spelers dit seizoen niet konden overtuigen. En in de derde plaats omdat ik onmogelijk kan inschatten of sommigen klaar zijn voor dit WK. Daarbij denk ik natuurlijk in de eerste plaats aan titelverdediger Mark Selby, die de laatste maanden kampte met mentale problemen. De spelers waar ik bij de start een vraagteken achter zet, zijn Mark Selby, Judd Trump, Barry Hawkins, Shaun Murphy, Stuart Bingham, Zhao Xintong en zelfs Kyren Wilson.''

The Masters | Robertson heeft geen kind aan Hawkins en wint tweede Masters-titel

Hoe gaat Brecel het doen?

Alex: Ik hoop natuurlijk dat hij het goed gaat doen. Zijn loting tegen Saengkham in de eerste ronde is een gunstige. Ik denk echter dat hij nog steeds niet perfect is als het aankomt op de verdediging en de shotkeuzes. Laatst speelde hij een wedstrijd tegen Trump in het Tour Championship en daar zag je dat als hij er niet lekker in zit, hij heel kwetsbaar is. Als hij wel in de flow zit, dan kan hij zomaar ver komen, maar dan moet alles meezitten. (Shaun) Murphy won het WK in 2005 met 'powersnooker', en Brecel doet me daar een beetje aan denken.

Rudy: Luca heeft met Noppon Saengkham de perfecte loting om door te stoten naar de 2e ronde. Dit mag eigenlijk niet fout gaan. Als Luca dezelfde vorm kan vinden van het UK Championship en de Scottish Open kan het een mooi verhaal worden. In de 2e ronde wacht dan John Higgins (die hij dit jaar al verdiend versloeg) of de super-offensieve Thepchaya Un-Nooh. Die laatste heeft dagen dat hij geen bal mist, maar die zijn zeldzaam. Als Brecel bij zijn huidig tactisch plan zweert, moet ook dat kunnen. In de kwartfinale zou dan de eerste 'do or die' volgen tegen Neil Robertson... Het zou een stunt zijn om wereldkampioen te worden, maar ik sluit een succesverhaal als dat van Stuart Bingham in 2015 niet uit. Tot vorig jaar kon Brecel met zijn snooker nooit wereldkampioen worden. Nu kan dat wel. Maar wel eerst die eerste ronde doorkomen en zijn eerste match winnen in de Crucible.

Scottish Open | Brecel domineert Higgins en wint tweede rankingtitel

WAAR KIJK JE?

Vanaf zaterdag 16 april t/m de finale op maandag 2 mei kijk je naar het WK Snooker in Sheffield. Kan Mark Selby zijn vijfde wereldtitel veroveren, of gaat Neil Robertson, de man in vorm, er met de zege vandoor. Mis geen bal van al het vuurwerk in de Crucible Theatre via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Snooker Snooker | Waarom de eerste Chinese wereldkampioen dichterbij dan ooit is 5 UUR GELEDEN