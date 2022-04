147 in recordtijd

Op 13 april 1997 speelde 'The Rocket' een eersterondepartij tegen landgenoot Mick Price, en die dag zou later in de geschiedenisboeken gaan als de dag waarop O'Sullivan zijn historische maximumbreak in 5 minuten en 20 seconden zou maken. Een geniale break die volgens de experts en kenners nooit meer overtroffen zal worden, simpelweg omdat niemand meer zo snel speelt en de belangen te groot zijn.

O'Sullivan, tegenwoordig ook actief als analist voor Eurosport, kijkt met gemengde gevoelens terug op die break. ""De 147 was memorabel omdat ik zo jong was en ik er een enorm geldbedrag voor kreeg, zeker in die tijd, ik ben niet gewend om zulke bedragen te zien. Maar toen ik in de volgende ronde verloor van Darren (Morgan) realiseerde ik me dat ik mijn spel moest gaan aanpassen, wilde ik wereldkampioen worden."

O'Sullivan won met deze fantastische break 147.000 pond, maar zou in de volgende ronde verliezen van Welshman Darren Morgan. Het zou uiteindelijk duren tot 2001 zijn voordat de Engelsman voor het eerst wereldkampioen zou worden.

Spelen met de 'verkeerde' hand

Na de eerste ronde van het WK in 1996 brak er een hevige rel uit rondom Ronnie O'Sullivan. Wat had de flamboyante Engelsman dit keer gedaan? Met links spelen. In het huidige daglicht zou je zeggen dat hij niks verkeerds deed, maar Alain Robidoux, zijn tegenstander in de eerste ronde, dacht daar heel anders over. Nadat zijn 10-3 afslachting liep de Canadees boos weg, zonder O'Sullivan de hand te schudden.

Het spelen met zijn andere hand zorgde voor veel opschudding in de snookerwereld. Was dit showboaten of moet je dit gewoon toestaan? Het zorgde in ieder geval voor een hilarische rel, er nu op terugkijkend in ieder geval wel.

147 in 2008

Door kenners wordt dit jaar gezien als het beste jaar van O'Sullivan. Hij vertoonde in 2008 zijn mooiste spel ooit op een WK en veegde zijn tegenstanders met speels gemak van de tafel.

In de achtste finale van dat WK kwam hij tegenover zijn goede vriend Mark Williams. Samen met de Schot John Higgins wordt dit drietal gezien als de Class of '92, aangezien deze snookerlegendes allemaal hun profcarrière begonnen in dat jaar.

Dat er in dat jaar geen maat stond op O'Sullivan moest Williams echter ook aan den lijve ondervinden. Hij etaleerde geweldig snooker, en de ultieme climax kwam in het 18e frame, toen Williams al op een onoverbrugbare achterstand van 12-5 stond. Om nog even zout in de wonden van de Welshman te strooien eindigde O'Sullivan met een maximumbreak.

De mooiste clearance aller tijden?

Tijdens de finale van het WK in 2012 nam O'Sullivan het op tegen landgenoot Ali Carter. O'Sullivan ging die dag op voor zijn vierde wereldtitel, Carter hoopte zijn eerste te veroveren. Heel erg spannend was het niet, want al snel was te zien dat de dominantie van O'Sullivan teveel was voor Carter.

Die dominantie kwam het best tot uiting in het zevende frame van die wedstrijd. Tot dan toe ging de wedstrijd gelijk op, en ook dat frame leek in het voordeel van Carter uit te monden. De ballen lagen overal en een lange break produceren leek schier onmogelijk.

Schier onmogelijk voor de meeste mensen, niet voor Ronnie O'Sullivan. Hij produceerde een historische 92-break, schoot de hele tafel leeg en kwam op een 4-3 voorsprong. Volgens veel kenners is deze clearance, vanwege het feit dat alle ballen verspreid over de tafel lagen, de allerknapste en meest geniale break aller tijden. Hij zou de finale uiteindelijk met 18-11 winnen en zo zijn vierde wereldtitel uit zijn toen al glorieuze carrière veroveren.

Winst in 2013

Ronnie zou Ronnie niet zijn als er niet iets vreemds gebeurt tijdens een WK, hij een verkeerde opmerking maakt of ongeïnteresseerd staat te spelen. De laatste jaren is het met zij mentale staat wat stabieler gesteld, maar hoe anders was dat bijna een decennium geleden.

O'Sullivan was titelverdediger in Sheffield, nadat hij het jaar daarvoor zijn vierde wereldtitel had veroverd. De voorbereiding voor het WK in 2013 was echter niet helemaal optimaal, sterker nog: O'Sullivan had tussen de finale in 2012 en de eerste ronde van 2013 geen officiële wedstrijd gespeeld.

Als Ronaldo, Lebron James of Roger Federer een jaar lang geen wedstrijd speelt, kan het zijn dat ze bij hun rentree wat roestig kunnen overkomen. Bij 'The Rocket' was dit echter totaal niet het geval. Hij veegde de vloer aan met al zijn tegenstanders en won in de finale overtuigend van landgenoot Barry Hawkins om zo zijn vijfde wereldtitel te winnen. Het toont de genie aan die O'Sullivan, een jaar niet spelen en alsnog het WK winnen.

Ronnie O'Sullivan viert zijn vijfde WK-titel in 2013 Foto: Getty Images

