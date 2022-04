De finale van '85

De jaren 80' in het snooker werden gedomineerd door één man: Steve Davis. 'The Nugget', zoals zijn bijnaam luidde verpletterde in dit decennium bijna al zijn tegenstanders met een grote marge. Er stond geen maat op Steve Davis, die je al snel kon herkennen aan zijn rossige kapsel.

Ook in 1985 was Davis de torenhoge favoriet voor de zege. Hij had in de twee voorgaande edities gewonnen en ging in het jaar dat We are the world het best verkochte plaatje in Nederland was, op voor zijn vierde wereldtitel, en niets leek hem in de weg te staan om dat ook te gaan doen. Davis stormde door de eerste vier rondes en bereikte met speels gemak de finale. In die finale stond hij tegenover de Dennis Taylor, een wat slungelige Noord-Ier met een gigantische omgedraaide bril. Deze had hij op maat laten maken, want een speler met een normale bril kijkt over zijn bril heen als hij aanlegt voor een shot. Dankzij dit megamontuur had Taylor daar echter geen last van.

Omdat Davis de torenhoge favoriet was, was het logisch dat het publiek op de hand van Taylor was, maar dat deerde de Engelsman totaal niet. In de finale, die over 35 frames gespeeld werd (first to 18), kwam 'The Nugget' met 9-1 voor. Het was een logische stand gezien de krachtsverhoudingen. Davis had daarvoor al zijn tegenstanders murw gespeeld en ook Taylor leek in eerste instantie hetzelfde lot te moeten ondergaan, totdat de wedstrijd op miraculeuze wijze ineens omdraaide. Davis kon de wedstrijd niet uitspelen en een decider was nodig om te bepalen wie er met de titel vandoor ging. 18 miljoen Britten, op dat moment een derde van de totale bevolking, zat tot diep in de nacht op het puntje van de stoel toen Taylor aanlegde voor de laatste zwarte, die hij wist te potten. Een enorm gejuich barstte uit, de onverslaanbare Davis was zojuist verslagen.

Ronnie O'Sullivan sprak een aantal jaar geleden voor Eurosport met Dennis Taylor over deze legendarische finale.

De trofee

In elke sport zijn er bij een aantal toernooien bijzondere prijzen te verdienen als je het toernooi wint. Wie kent niet de uitreiking van het wereldberoemde 'Green Jacket' tijdens de Masters in de golfsport, waar de winnaar van dat jaar een groen jasje krijgt uitgereikt van de winnaar van de vorige editie, een jarenlange traditie die altijd zal blijven voortbestaan.

Bij het WK Snooker krijgt de winnaar 'gewoon' een trofee als beloning voor het veroveren van de wereldtitel, maar het verhaal achter deze trofee is zowel bijzonder als mooi te noemen. De trofee bestaat namelijk al sinds 1926, toen deze werd gekocht door toenmalige snookerspeler Fred Davis. De Engelsman won zelf drie keer het WK in 1948, 1949 en 1951, toen het WK nog niet de professionele status genoot. Dat Davis een goede speler was, bewees hij in 1978 toen hij op 64-jarige leeftijd de halve finale van het WK haalde, en daarmee nog steeds de oudste halve finalist van het WK aller tijden is.

Davis kocht de trofee ergens voor slechts 19 pond omdat hij vond dat het WK geen geschikte prijs had voor de winnaar. Bijna een eeuw later wordt dezelde beker nog steeds uitgereikt aan de winnaar van het WK. De beker weegt bijna 1,5 kilo, is gemaakt van zilver en op de top prijkt een Griekse herderin. Als er in snooker gerefereerd wordt aan de 'Silver Lady,' dan gaat dat dus hierover.

Mark Selby met de Fred Davis Trophy na zijn winst op het WK vorig jaar. Foto: Getty Images

The Crucible Theatre

Dit kleine theater, waar door het jaar heen theatervoorstellingen worden gehouden, is gelegen in het centrum van de stad Sheffield, de vierde stad van Engeland. Sinds 1977 wordt hier het WK gehouden, en voorlopig gaat het WK ook nergens anders heen. Het theater heeft een open podium in het midden van de zaal, wat betekent dat het publiek aan drie zijden om de tafel heen zit. Aan de vierde zijde bevindt zich het backstagegedeelte.

The Crucible is bij lange na niet de grootste arena in het snooker. Tijdens het WK biedt dit kleine theater 'slechts' plaats aan 980 toeschouwers, en daarom is er door commerciele partijen geopperd om het WK ergens anders te organiseren, in arena's die groter zijn waardoor er meer toeschouwers en VIP-gasten kunnen genieten van het snooker. Er zijn plekken waar je een veelvoud aan mensen in kwijtkunt, zoals het Alexandra Palace in Londen waar in januari elk jaar de Masters worden gehouden.

Maar juist het knusse van de Crucible is wat dit toernooi en deze locatie zo uniek maakt. Spelers die debuteren in de Crucible moeten vaak wennen als ze aan de tafel staan, omdat het publiek, zeker in de beginfase van toernooi wanneer er op twee tafels wordt gespeeld, zo dicht op de actie zit. Als een speler aan de lange kant van de tafel aanlegt voor een blauwe naar het midden, dan kunnen de toeschouwers op de voorste rij de spelers aanraken, zo klein is de ruimte.

Daarnaast ademt deze plek historie en traditie. Zoveel historische snookermomenten hebben zich afgespeeld in de Crucible, het zijn er teveel om op te noemen. Spannende finale's, legendarische breaks of sensationele comebacks, in de Crucible is het allemaal gebeurd. Het is wat dit theater zo uniek en geliefd maakt bij spelers en snookerfans over de hele wereld.

Een volgepakte Crucible tijdens de finale van vorig jaar. Foto: Getty Images

