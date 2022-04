WK Sheffield | Grootse comeback in tweede sessie houdt Williams in leven

Na de eerste sessie, waarin verwacht werd dat Williams door zou gaan met scoren, maar het tegenovergestelde gebeurde. Trump domineerde vanaf de eerste bal en trakteerde Williams op een enorme achterstand. Na afloop van de eerste sessie stond de score op 7-1 in het voordeel van de wereldkampioen van 2019.

Ook in de tweede sessie leek Trump in eerste instantie te domineren. Hij kwam met 11-4 voor, waarna Williams het laatste frame van de sessie greep en zo de stand nog enigszins draagbaar maakte voor zichzelf: 11-5.

Het eerste frame van de derde sessie ging naar Trump, die er 12-5 van maakte, maar daarna begon Williams aan zijn bijna legendarische comeback. Nog nooit is er iemand in de halve finale van een achterstand van zeven frames teruggekomen. De laatste speler die dat lukte was de Ier Ken Doherty in 2003, die vanaf een 15-9 achterstand nog won tegen Paul Hunter.

Vanaf 12-5 won Williams zes van de resterende zeven frames, en dus is het verschil tussen de twee nog slechts twee frames. Morgenmiddag vanaf 14:00 beginnen de twee voormalig wereldkampioenen aan hun vierde en laatste sessie.

