WK Sheffield | Higgins boekt plaats in kwartfinale na dominante tweede sessie

In Saengkham trof Higgins voorafgaand aan het duel een gevaarlijke klant. De Thai schakelde al eens voormalig wereldkampioen Shaun Murphy uit in Sheffield en was één frame verwijderd van winst tegen Mark Selby. Dit toernooi baarde Saengkham ook al opzien door Brecel, toch wel één van de spelers van dit seizoen, overtuigend aan de kant te zetten.

Higgins nam aan het begin van de partij al snel het heft in handen door een 4-1 voorsprong te nemen, maar door drie opeenvolgende frames van Saengkham gingen de twee met een gelijke stand de tweede sessie in. Een gemotiveerde Higgins zagen we, want na die tweede sessie stond er een stand van 11-5 op het bord in het voordeel van de Wizard of Wishaw.

De kans op een comeback van Saengkham was erg klein, want sinds 2010 is er niet meer iemand teruggekomen van een 11-5 achterstand.

Saengkham dichtbij 147

En ondanks dat de Thai zijn beste spel voor het laatst bewaarde, klaarde Higgins de klus voor de mid-session. Saengkham had in het negentiende frame nog een goede kans op een maximumbreak, maar miste de vijftiende en laatste rode bal ternauwernood. In het daaropvolgende frame had Higgins twee kansen nodig om de wedstrijd te beslissen.

De Schot gaat in zijn zestiende WK-kwartfinale uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen Neil Robertson en Jack Lisowski. Laatstgenoemde heeft een 9-7 voorsprong genomen na de tweede sessie, dus een verrassing - de uitschakeling van Robertson - ligt zeker voor de hand.

