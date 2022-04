Higgins-Un-Nooh 10-7

John Higgins beleeft een seizoen van twee gezichten. De Schot bereikte dit seizoen meerdere finales en speelt misschien wel zijn beste snooker ooit, maar wist van al die finales er slechts één te winnen. In drie van die finales was de viervoudig wereldkampioen slechts één frame verwijderd van de winst en in het laatste grote toernooi voor het WK (Tour Championship) gaf Higgins een voorsprong van 9-4 uit handen tegen de Australiër Neil Robertson.

Die onzekerheid was terug te zien in de eindfase van Higgins' eersterondepartij. Hij won vier van de eerste vijf frame van de tweede sessie, maar toen hij het leek uit te maken ging het keer op keer mis voor de 'Wizard of Wishaw.' Bij een 8-6 stand screwde Higgins op onverklaarbare wijze de witte in de middenpocket, iets wat hem in de eindfase niet snel overkomt. Un-Nooh profiteerde van de fout en kwam op één frame van de Schot.

Ook in de frames die daarna volgden maakte Higgins onherkenbare fouten en rare missers, maar gelukkig voor hem trok hij de Thai mee. Un-Nooh wordt alom geprezen voor zijn snelle, excentriek spel (hij is de snelste speler ter wereld), maar maakt ook veel ongedwongen fouten. In het foutenfestival was Higgins uiteindelijk de sterkste. De Schot won de wedstrijd met 10-7 en komt in de volgende ronde uit tegen Un-Nooh's landgenoot Noppon Saengkham, die het vanavond opneemt tegen de Belg Luca Brecel.

Lisowski-Stevens 10-8

Over foutenfestivals gesproken, Jack Lisowski en Matthew Stevens kunnen daar over meepraten. Na de eerste sessie stond Lisowski met 6-3 voor, maar de Welshman knokte zich knap terug in de wedstrijd door de eerste drie frames van de tweede sessie te winnen, en zodoende de stand gelijk te trekken.

De Engelsman, die dit WK gecoacht wordt door Peter Ebdon, sloeg vervolgens terug door op zijn beurt ook drie frames op rij te pakken, en zo op matchpoint te komen. Toen sloeg de paniek toe voor 'Jackpot', want de nummer 14 van de huidige wereldranglijst verprutste kans op kans om de wedstrijd te beslissen, en hield zijn tegenstander zo in leven.

Ook op 9-8 had Lisowski meerdere kansen nodig om de wedstrijd uit te maken, maar gelukkig voor de lefty kreeg ook Stevens last van een trilarm, en zo boekt Lisowski met pijn en moeite een plekje in de volgende ronde, waarin hij gaat uitkomen tegen de te kloppen speler van dit seizoen, de Australiër Neil Robertson. Die wedstrijd staat gepland op zaterdag.

Andere tussenstanden

Twee andere partijen begonnen vandaag aan hun eerste sessie. Al dagen werd er uitgekeken naar het duel tussen Judd Trump en Hossein Vafaei. De Iraniër maakt zijn debuut in de Crucible en is één van de smaakmakers dit seizoen. Ondanks dat Trump in het eerste deel zeker niet op zijn allerbest speelde, gaat de Engelsman wel met een 6-3 voorsprong de tweede sessie in.

Een ander duel waar de verwachtingen hoog voor waren gespannen was het duel tussen Kyren Wilson en Ding Junhui, die zich moest kwalificeren voor het WK. Aan de hooggespannen verwachtingen wordt voldaan door de twee, want met 50+ breaks in elke frame van de eerste sessie is het niveau enorm hoog. Ding gaat de tweede sessie in met een voorsprong van één frame, waardoor de wedstrijd nog helemaal open ligt. Dit zou wel eens een decider kunnen worden, want beide spelers spelen op de toppen van hun kunnen.

