WK Sheffield | "Hij zoekt naar problemen" - O'Sullivan boos over incident in eerste sessie

Ronnie was na afloop van de eerste sessie gematigd tevreden over zijn spel. "Het was aardig, het ging de hele tijd op en neer. We speelden allebei bij vlagen aardig. Ik had drie goede frames in de eerste mini-sessie. Er zaten een paar scrappy frames bij die ik wist te winnen, waar ik blij mee was. Ik had er 6-2 van kunnen maken, maar Judd speelde goed in de laatste twee frames. De wedstrijd ligt nog open, er is nog een lange weg te gaan."

O'Sullivan werd gevraagd naar het incident en gaf aan niet blij te zijn met het optreden van scheidsrechter Olivier Marteel. "Hij zoekt naar een probleem wat er niet is. Ik krijg een raar gevoel bij hem. Ze hebben 100 camera's tegenwoordig dus ze kunnen het vanuit elke camerapositie checken. Voor de rest ga ik er niet al teveel over zeggen, want daar heb ik geen zin in. Hij moet je maar te woord staan, want het is zijn probleem, niet de mijne", aldus de zesvoudig wereldkampioen.

Discussie over witte bal

Eerder in de wedstrijd was er al een discussie tussen Marteel en O'Sullivan over de herpositionering van de witte bal na een foul van O'Sullivan. Nadat ook Trump zijn oordeel had gegeven kon het frame worden doorgezet, en in eerste instantie leek het naar Trump te gaan, maar de huidige nummer vier van de wereldranglijst miste kans op kans om het frame in zijn voordeel te beslechten.

Uiteindelijk lukte het O'Sullivan om via een snooker een re-spot af te dwingen, en de Rocket had aan één kans genoeg. Via een 'Cocked Hat Double', waarbij de object ball via twee banden in de middenpocket verdwijnt, vergrootte O'Sullivan zijn voorsprong naar twee frames.

Vanavond vanaf 20:00 resumeren de heren hun finale, die live te volgen is op Eurosport 1 en discovery+.

