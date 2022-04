WK Sheffield | Korte opleving Brecel niet voldoende om vroege uitschakeling te voorkomen

De Thai nam al snel een voorsprong van 6-1, omdat bij Brecel zo’n beetje alles fout ging wat er fout kon gaan. En hoewel Brecel zich in de eerste sessie nog terug knokte naar 6-3, stond het vlak daarna 9-3. Hier en daar potte Brecel een bal, maar het waren toch vooral de missers die opvielen.

Het laatste frame was daar exemplarisch voor, al kun je ook beargumenteren dat het geloof bij de Belgian Bullet allang was verdwenen. Het was ook inderdaad een kansloze zaak. Brecel wist nog wel een century te scoren, maar ook toen was de frustratie nooit ver weg.

Camera bijna kapot

Een wilde poging om de afsluitende zwarte bal te potten, leverde bijna een kapotte camera op doordat de bal van tafel stuiterde. Tijdens het daaropvolgende frame maakte Saengkham de wedstrijd definitief koud, waarmee het einde avontuur was voor Brecel zonder ook maar een moment zijn goede vorm van eerder dit seizoen te tonen.

Terwijl Brecel zich tevreden moet stellen met het winnen van de Scottish Open en weer een jaar langer moet wachten op het winnen van een WK-partij neemt Saengkham het in de tweede ronde van het WK op tegen één van de favorieten: John Higgins.

