Het was een avond zoals er al zoveel zijn geweest in de Crucible. Twee absolute topspelers die het uiterste van elkaar vragen en topniveau leveren op het grootste snookerpodium in de wereld. Afgelopen zaterdag zagen we Mark Selby al na een thriller uitgeschakeld worden door Yan Bingtao, mede nadat de Chinees de langste frame uit de historie van het WK had gewonnen, en dit keer was het de beurt aan Jack Lisowski om een grote favoriet voor de eindzege naar huis te sturen.

Robertson ging echter niet zonder slag of stoot aan de kant. Lisowski won het eerste frame dankzij een overtuigende break, maar daarna was het vier frames lang de Neil Robertson-show. De Australiër produceerde bij een 10-8 achterstand een maximumbreak, de twaalfde 147 ooit gemaakt in de Crucible.

Robertson is de achtste speler ooit die een maximum maakt op het WK en het is zijn vijfde 147 uit zijn carrière. Het is de eerste 147 sinds 2020, toen John Higgins er eentje maakte in het coronaseizoen. Voor de perfecte break van de Schot moest er acht jaar gewacht worden, want in 2012 was het Stephen Hendry die er in zijn laatste jaar als prof eentje maakte.

Lisowski blijft kalm

Robertson stootte door naar een 11-10 voorsprong, waarna de twee de twee daaropvolgende frames deelden, mede door een mooie clearance van Robertson op 11-11. Toen ‘The Thunder from Down Under met 55 punten voorkwam in het 24e frame leek het gedaan voor Lisowski, maar met de rug tegen de muur produceerde de nummer 14 van de wereld een geweldige clearance om zo een decider te forceren.

In die decider kregen beide spelers kansen om een plek in de kwartfinale veilig te stellen. Lisowski miste een niet te missen gele, maar ook het vizier van Robertson stond niet op scherp. Na een snooker achter bruin werd de voormalig wereldkampioen gedwongen tot een ‘hit and hope’ shot. Deze pakte slecht uit voor Robertson, waarna Lisowski met een koele break de wedstrijd besliste en zo een plek in de kwartfinale afdwingt tegen viervoudig wereldkampioen John Higgins, die eerder dit op de dag te sterk was voor de Thai Noppon Saengkham

Andere kwartfinales

De achtste finales zitten erop en vanaf morgen beginnen we in Sheffield aan de kwartfinales. Naast Lisowski heeft ook Judd Trump zich vanavond hiervoor geplaatst. De Engelsman had het zwaar tegen de Schot Anthony McGill, maar zegevierde uiteindelijk met 13-11. We zetten de andere kwartfinales en de starttijden van morgen even voor je op een rijtje:

11.00: Mark Williams - Yan Bingtao (live op discovery+)

11.00: Ronnie O'Sullivan - Stephen Maguire (Live op Eurosport 1 en discovery+)

15.30: Stuart Bingham - Judd Trump (Live op discovery+ en live op Eurosport 1 na de Tour van Romandië)

15.30: John Higgins - Jack Lisowski (live op discovery+)

