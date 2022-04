Brecel-Saengkham

Luca Brecel gaat het in de eerste ronde opnemen tegen de Thai Noppon Saengkham. Een redelijke loting voor de huidige nummer elf van de wereldranglijst.

Ad

Seangkham wist nog nooit een rankingtoernooi te winnen, maar maakte twee jaar geleden wel furore op het WK door Shaun Murphy in de eerste ronde uit te schakelen, om daarna in een decider te verliezen van Mark Selby.

Wereldkampioenschap WK snooker | Clarke door de knieën na kwalificatie voor hoofdtoernooi ten koste van Dott 3 UUR GELEDEN

Verder dan twee halve finales op de Welsh Open (17/18) en het World Open (18/19) is de Thai nooit gekomen en de loting lijkt dan ook wel een aardige voor Brecel, die voor de eerste keer in zijn vijf eerdere edities verder hoopt te komen dan de eerste ronde.

Scottish Open | Brecel domineert Higgins en wint tweede rankingtitel

O'Sullivan-Gilbert

De pittige loting voor de Rocket, want hij treft in de eerste ronde David Gilbert, de nummer 19 van de wereldranglijst en daarmee de op een na laagste gerankte qualifier van dit WK na de Iraniër Hossein Vafaei.

O'Sullivan hoopt in Sheffield op te gaan voor zijn zevende WK-titel, wat hem op gelijke hoogte zou brengen met de Schot Stephen Hendry, nu (nog) de enige King of the Crucible. Maar onderschat Gilbert niet. 'The angry farmer' zoals zijn bijnaam luidt, doelend op zijn vorige beroep en zijn af en toe wat opvliegende karakter rond de tafel, was in 2019 slechts één frame verwijderd van een plek in de WK-finale. Hij verloor echter in een decider van John Higgins, die op zijn beurt in de finale geen kans zou hebben tegen een ontketende Judd Trump

De kansen van O'Sullivan lijken beter dan ooit. Hij is sinds hele lange tijd weer officieel de beste speler ter wereld en heeft dit seizoen in de vorm van de World Grand Prix al een rankingtitel op zijn naam staan. 'The Rocket' hoopt zijn kunststukje van 2020 te herhalen, toen hij Kyren Wilson in de finale versloeg en zo zijn zesde wereldtitel in de wacht sleepte.

WK Sheffield | Ronnie O'Sullivan voor de zesde keer wereldkampioen na overwinning op WIlson

Trump-Vafaei

Net zoals O'Sullivan heeft ook Judd Trump een zware loting voor de eerste ronde. De wereldkampioen van 2019 gaat uitkomen tegen de Iranier Hossein Vafaei, die zijn debuut maakt in de Crucible.

Vafaei won dit jaar in de vorm van de Snooker Shoot-out zijn eerste rankingtitel in zijn carrière en timmert flink aan de weg. Zo won hij in het UK Championship overtuigend van Mark Selby, de toenmalige nummer 1 van de wereld.

Daarnaast is de Iranier zoals eerder gezegd de hoogst gekwalificeerde speler uit het kwalificatieveld. En route richting het WK won hij in de eerste kwalificatieronde eenvoudig van de Duitser Simon Lichtenberg (6-0). In de beslissende ronde had hij het een stuk lastiger met de Chinees Lei Peifan, die hij tenauwernood in een decider op de laatste zwarte wist te verslaan. Door die zege wordt Vafaei de eerste Iraniër ooit die meedoet aan het WK.

Rest van de loting

De loting is zojuist verricht en er zitten een paar aardige potjes tussen. Mark Selby mag zaterdagochtend het WK aftrappen tegen de qualifier Jamie Jones. Shaun Murphy speelt in zijn ronde tegen de Schotse veteraan Stephen Maguire en Kyren Wilson mag ook meteen aan de bak. 'The Warrior' treft in zijn eersterondepartij voormalig finalist Ding Junhui. Bekijk hieronder de volledige de loting.

Mark Selby (ENG, 1) - Jamie Jones (WAL, Q)

Ronnie O'Sullivan (ENG, 2 - David Gilbert (ENG, Q)

Neil Robertson (AUS, 3 - Ashley Hugill (ENG, Q)

Judd Trump (ENG, 4) - Hossein Vafaei (IRN, Q)

Kyren Wilson (ENG, 5) - Ding Junhui (CHN , Q)

John Higgins (SCO, 6) - Thepchaiya Un-Nooh (THA, Q)

Zhao Xintong (CHN , 7) - Jamie Clarke (WAL, Q)

Mark Williams (WAL, 8) - Michael White (WAL, Q)

Barry Hawkins (ENG, 9) - Jackson Page (WAL, Q)

Shaun Murphy (ENG, 10) - Stephen Maguire (SCO, Q)

Luca Brecel (BEL, 11) - Noppon Saengkham (THA, Q)

Stuart Bingham (ENG, 12) - Lyu Haotian (CHN, Q)

Anthony McGill (SCO, 13) - Liam Highfield (ENG, Q)

Jack Lisowski (ENG, 14) - Matthew Stevens (WAL, Q)

Mark Allen (NIR, 15) - Scott Donaldson (SCO, Q)

Yan Bingtao (CHN, 16) - Chris Wakelin (ENG, Q)

Wereldkampioenschap WK snooker | Clarke door de knieën na kwalificatie voor hoofdtoernooi ten koste van Dott 3 UUR GELEDEN