Ronnie O'Sullivan ging de tweede sessie in met een voorsprong van twee frames , na een bijzondere en met drama gevulde eerste sessie. De zesvoudig wereldkampioen kwam met 5-1 voor, maar Trump vocht zich terug in de laatste twee frames, waarin er een discussie ontstond tussen scheidsrechter Olivier Marteel en Ronnie O'Sullivan over een vermeend handgebaar dat 'The Rocket' zou hebben gemaakt in de richting van de Belg. Het kwam de Engelsman op een waarschuwing te staan.

O'Sullivan werd na afloop van de sessie door Eurosport gevraagd naar het incident en gaf aan niet blij te zijn met het optreden van de scheidsrechter "Hij zoekt naar een probleem wat er niet is. Ik krijg een raar gevoel bij hem. Ze hebben 100 camera's tegenwoordig dus ze kunnen het vanuit elke camerapositie checken of er iets gebeurde."

"Voor de rest ga ik er niet al teveel over zeggen, want daar heb ik geen zin in. Hij moet je maar te woord staan, want het is zijn probleem, niet de mijne", aldus de zesvoudig wereldkampioen.

O'Sullivan is genadeloos

Door winst in het eerste frame leek Trump de aansluiting met O'Sullivan weer te vinden, maar dankzij drie opeenvolgende frames, waaronder een 118-break in het elfde frame, vergrootte de Engelsman zijn voorsprong naar een gat van vier frames.

Ook na de mid-session interval denderde de O'Sullivan-trein in volle vaart door. Trump zakte terug naar de twijfelachtige vorm die hij eerder in het toernooi etaleerde, en de 'Rocket' maakte uitstekend gebruik van een onzekere Trump. Hij stormde naar een 10-4 voorsprong, waarna Trump na vijf verloren frames op rij eindelijk weer een frame op het scorebord noteerde.

De voormalig wereldkampioen zat er bij een 9-4 achterstand verloren bij: de beelden spreken voor zich.

Rocket op stoom

Nadat Trump zijn tweede frame van de avond had veilig gesteld, stelde O'Sullivan 'orde op zaken' in het daaropvolgende frame om de voorsprong wederom te vergroten naar zes frames.

In het laatste frame van de sessie kreeg Trump de eerste kans, maar ook deze keer zat het er niet in voor de 'Juddernaut,' Hij ging bij een break van 33 in de fout en O'Sullivan profiteerde maximaal door een 88 clearance te produceren en de tweede sessie zo af te sluiten met een 12-5 voorsprong.

De zesvoudig wereldkampioen heeft nog zes frames nodig om zich tot wereldkampioen te kronen. Mocht hij winnen, dan evenaart hij het record van Stephen Hendry, die in de jaren '90 zeven keer de Silver Lady omhoog mocht houden.

Morgen vanaf 14:00 beginnen Trump en O'Sullivan aan hun derde en mogelijke laatste sessie.

