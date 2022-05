De eerste sessie was de meest gelijkopgaande van de vier sessies in totaal. Trump kwam goed uit de startblokken en won het eerste frame, ondanks dat de wereldkampioen van 2019 daar een aantal kansen voor nodig had. Een century van de zesvoudig wereldkampioen bracht de stand op 1-1 en O'Sullivan kwam op voorsprong dankzij winst in het derde frame.

De twee deelden daarna de volgende vier frames, en het achtste frame produceerde de drama die bij een finale hoort. De Belgische scheidsrechter Olivier Marteel, die zijn tweede WK-finale leidt, spotte een gebaar van O'Sullivan en sprak de zesvoudig wereldkampioen daar ook op aan. Vervolgens ontstond er een ongemakkelijke discussie tussen Marteel en O'Sullivan, die niet blij waren met elkaar. Trump trok zich niks aan van het drama en potte de kleuren om er 5-3 van te maken.

Ad

WK Sheffield | "Hij zoekt naar problemen" - O'Sullivan boos over incident in eerste sessie

Snooker WK Sheffield | Vijf mooie, opmerkelijke en historische momenten van dit WK 3 UUR GELEDEN

Ronnie meedogenloos in tweede sessie

Door winst in het eerste frame leek Trump de aansluiting met O'Sullivan weer te vinden, maar dankzij drie opeenvolgende frames, waaronder een 118-break in het elfde frame, vergrootte de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen zijn voorsprong naar een gat van vier frames.

Ook na de mid-session interval denderde de O'Sullivan-trein in volle vaart door. Trump zakte terug naar de twijfelachtige vorm die hij eerder in het toernooi etaleerde, en de 'Rocket' maakte uitstekend gebruik van een onzekere Trump. Hij stormde naar een 10-4 voorsprong, waarna Trump na vijf verloren frames op rij eindelijk weer een frame op het scorebord noteerde.

Nadat Trump zijn tweede frame van de avond had veilig gesteld, stelde O'Sullivan 'orde op zaken' in het daaropvolgende frame om de voorsprong wederom te vergroten naar zes frames. In het laatste frame van de sessie kreeg Trump de eerste kans, maar ook deze keer zat het er niet in voor de 'Juddernaut,' Hij ging bij een break van 33 in de fout en O'Sullivan profiteerde maximaal door een 88 clearance te produceren en de tweede sessie zo af te sluiten met een 12-5 voorsprong.

WK Sheffield | O'Sullivan vergroot gat dankzij 118-break in elfde frame

Heropleving van Trump

De kans dat O'Sullivan de finale zou winnen met 'a session to spare' (geen avondsessie) zat er na de afslachting, die de nummer vier van de wereld de dag ervoor had moeten doorstaan, zeker in. Gelukkig voor het publiek en de fans kwam het niet zo ver, want Trump greep de eerste drie frames van de middagsessie, om de schade zo te verkleinen naar 12-8.

De huidige nummer vier van de wereld leek ook het vierde frame van de middag te gaan winnen, maar miste een plant naar het midden, waarna O'Sullivan een masterclass in positiespel produceerde en zijn voorsprong vergrootte naar vijf frames.

Trump en O'Sullivan deelden vervolgens de twee daaropvolgende frames, waarna het achtste en laatste frame een enorm belangrijke zou worden. Trump kon de achterstand terugbrengen tot drie frames en O'Sullivan kon zijn voorsprong voor de laatste sessie vergroten naar vijf frames. Op het moment dat het moest zat het voor het eerst deze finale mee voor de wereldkampioen van 2019. Een immense fluke bezorgde hem een geweldige kans, en de lefty benutte die optimaal. Met een 105 break zorgde hij ervoor dat de spanning in deze finale weer terug was.

WK Sheffield | Trump produceert belangrijke century in laatste frame

O'Sullivan houdt hoofd koel

In de loop der jaren zijn er een aantal comebacks geweest vanaf een grotere achterstand dan 14-11, en daardoor was er zeker hoop voor Trump. Die hoop werd echter snel de grond in geboord door twee 80-breaks van O'Sullivan, die zo op een 16-11 voorsprong kwam, en nog twee frames verwijderd was van een zevende titel in Sheffield.

Trump verkleinde de achterstand na de mid-session naar vier frames dankzij een century, waarna O'Sullivan via een 90-break op één frame van de winst kwam. Trump spartelde middels een framewinst nog wat terug, maar het was te laat voor de Triple Crown Winner. Op 17-13 maakte O'Sullivan het af en daarmee komt hij officieel naast Stephen Hendry wat betreft aantal wereldtitels. Beiden hebben nu zeven titels in hun bezit.

Snooker WK Sheffield | "Wist niet dat Judd zo over me dacht" - O'Sullivan geraakt door mooie woorden Trump 4 UUR GELEDEN