Trump tegen O'Sullivan, het is de finale waar iedereen vooraf misschien wel van droomde. De twee hadden eerder al ontmoetingen in de finale van het UK Championship en de Masters en komen elkaar nu dus ook tegen in de finale van het wereldkampioenschap. De UK-clash in 2014 werd na een decider gewonnen door O'Sullivan, Trump was de sterkste in de Mastersfinale van 2019.

Het is het derde duo in snookerhistorie dat elkaar is tegengekomen in de finales van alle Triple Crown finales. Eerder kwamen Steve Davis en Welshman Terry Griffiths kruisten al de degens in de drie grote finales in de jaren '80 en recenter gebeurde hetzelfde tussen Mark Selby en Ronnie O'Sullivan.

Het is de tweede keer dat de publiekstrekkers elkaar treffen in de Crucible. De eerste keer dat de twee in Sheffield tegenover elkaar stonden was in 2013, toen O'Sullivan na een jaar van afwezigheid iedereen de baas was, inclusief Trump in de halve finale.

Belangrijke re-spot

Trump kwam goed uit de startblokken en won het eerste frame, ondanks dat de wereldkampioen van 2019 daar een aantal kansen voor nodig had. Een century van de zesvoudig wereldkampioen bracht de stand op 1-1 en O'Sullivan kwam op voorsprong dankzij winst in het derde frame.

Het vierde frame was een bijzondere en achteraf gezien ook een hele belangrijke. Na een 'foul and a miss' van O'Sullivan ontstond er een discussie tussen scheidsrechter Olivier Marteel en O'Sullivan over de herpositionering van de witte bal. Nadat ook Trump zijn oordeel had gegeven kon het frame worden doorgezet, en in eerste instantie leek het naar Trump te gaan, maar de huidige nummer vier van de wereldranglijst miste kans op kans om het frame in zijn voordeel te beslechten.

Uiteindelijk lukte het O'Sullivan om via een snooker een re-spot af te dwingen, en de Rocket had aan één kans genoeg. Via een 'Cocked Hat Double', waarbij de object ball via twee banden in de middenpocket verdwijnt, vergrootte O'Sullivan zijn voorsprong naar twee frames.

Vermeend handgebaar

Dankzij een century direct na de pauze en twee breaks in het daaropvolgende frame zette 'Rocket Ronnie' de stand op 5-1, waardoor hij sowieso verzekerde van een voorsprong bij aanvang van de tweede sessie vanavond. Voor Trump twee gigantisch belangrijke frames . Dankzij een 97-break verkleinde Trump de marge in het zevende frame naar drie.

Het achtste en laatste frame van de eerste sessie produceerde de drama die bij een finale hoort. De Belgische scheidsrechter Olivier Marteel, die zijn tweede WK-finale leidt, spotte een gebaar van O'Sullivan en sprak de zesvoudig wereldkampioen daar ook op aan. Vervolgens ontstond er een ongemakkelijke discussie tussen Marteel en O'Sullivan, die niet blij waren met elkaar. Trump trok zich niks aan van het drama en potte de kleuren, om zijn achterstand op twee frames te zetten voor het begin van de tweede sessie vanavond.

