WK Sheffield | O'Sullivan neemt ruime voorsprong na belangrijke winst in black ball game

Beide spelers jagen op nieuw eremetaal in Sheffield. Higgins gaat op voor zijn vijfde wereldtitel en O'Sullivan hoopt het record van de 'King of the Crucible, de Schot Stephen Hendry, dit jaar te evenaren door zijn zevende wereldtitel in de wacht te slepen.

Ondanks dat Higgins in de eerste sessie, zeker in het begin, het betere van het spel had, trok O'Sullivan de stand dankzij twee centuries na de pauze gelijk.

Ad

Na afloop van die sessie was O'Sullivan duidelijk relaxt. Hij stond Eurosport direct na afloop te woord en was heel duidelijk over zijn doel in snooker en in het leven: hij wil ervan genieten en het moet voelen als vakantie.

Wereldkampioenschap WK Sheffield | Grootse comeback in tweede sessie houdt Williams in leven EEN UUR GELEDEN

]

O'Sullivan trekt door in tweede sessie

O'Sullivan kwam aan het begin van de tweede sessie na een break van 73 voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Higgins antwoordde daarop in style door twee frames op rij te pakken en zo een ​​6-5 voorsprong te nemen. 'The Rocket' produceerde vervolgens een break van 99 om de stand wederom gelijk te trekken: 6-6.

Na de mid-session werden we getrakteerd op prachtig matchplay-snooker. En waar je zou denken dat Higgins het dan zou winnen van de af en toe wat ongeduldige O'Sullivan, was dat vanmiddag absoluut niet het geval. Dankzij een break van 91 kwam de Engelsman met 7-6 voor en dankzij een gemiste groene schonk Higgins ook het veertiende frame aan zijn opponent.

Het verschil werd drie in het voordeel van O'Sullivan dankzij een break van 70 in het vijftiende frame, en het laatste frame ontpopte zich als een klassiek Crucible-frame en een tevens extreem belangrijke in de context van de wedstrijd. Higgins slaagde er opnieuw niet in om de eerste kans te benutten, en na het missen van een zwarte met nog drie rode ballen op tafel was het verschil 51 met nog 51 op tafel. Dankzij een fenomenale clearance van de zesvoudig wereldkampioen dwong hij een respotted black af, die hij zou winnen. Het verschil richting de derde sessie van morgen is daardoor nu vier in plaats van twee, en het is dan ook nog maar de vraag of Higgins zich van deze mokerslag kan herstellen.

WK Sheffield | O'Sullivan neemt ruime voorsprong na belangrijke winst in black ball game

WAAR KIJK JE?

Vanaf zaterdag 16 april t/m de finale op maandag 2 mei kijk je naar het WK Snooker in Sheffield. Mis geen bal van al het vuurwerk in de Crucible Theatre via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Snooker WK Sheffield | Grootse comeback in tweede sessie houdt Williams in leven EEN UUR GELEDEN