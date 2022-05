Het is de finale die al vaker op het programma had moeten staan, maar er vanwege omstandigheden nog nooit van is gekomen. Judd Trump en Ronnie O'Sullivan ontmoeten elkaar voor de tweede keer in de Crucible. De eerste keer dat de twee in Sheffield tegenover elkaar stonden was in 2013, toen O'Sullivan na een jaar afwezigheid iedereen de baas was, inclusief Trump in de halve finale.

Trump zal deze finale ingaan met vertrouwen. Van hun laatste vier ontmoetingen won 'The Juddernaut' er drie, inclusief twee finales in het Northern Ireland Open. De laatste clash tussen de twee in het Players Championship werd gewonnen door 'The Rocket,' die sinds kort na jaren ook weer de nummer-1 positie op de wereldranglijst heeft bereikt.

Ad

Beide spelers kenden verschillende routes richting de finale. Waar Trump vooral moest ploeteren in zijn wedstrijden, veegde O'Sullivan zijn opponenten met relatieve eenvoud opzij. Trump leek zijn vorm terug te hebben gevonden in de halve finale, en stond aan het begin van de derde sessie zelfs met 12-5 voor, maar zag Williams zich op fenomenale wijze terugvechten om een decider af te dwingen, waarin Trump uiteindelijk het hoofd koel hield en zijn plaats in de finale veilig stelde.

Wereldkampioenschap WK Sheffield | O'Sullivan maakt gelijk dankzij century EEN UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Vanaf zaterdag 16 april t/m de finale op maandag 2 mei kijk je naar het WK Snooker in Sheffield. Mis geen bal van al het vuurwerk in de Crucible Theatre via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Snooker WK Sheffield | Finale Ronnie O'Sullivan - Judd Trump 3 UUR GELEDEN