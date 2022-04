Trump-Williams 7-1

Vooraf zetten veel experts hun geld in op de Welsh Potting Machine, want met al meer dan tien centuries en veelbelovend spel was Mark Williams samen met Ronnie O’Sullivan de meest overtuigende speler tot nu toe. En waar Williams schitterde, strompelde Trump in zijn partijen en kwam de motor van de Juddernaut slechts bij vlagen op gang.

De verwachtingen kwamen echter totaal niet uit. Het eerste frame ging na een re-reck uiteindelijk naar Trump, en vanaf daar was Williams helemaal nergens. Zijn long pots raakte hij bijna allemaal te dik, waardoor Trump kans na kans gepresteerd kreeg. En in tegenstelling tot in zijn eerdere wedstrijden sloeg de ‘Juddernaut’ nu wel toe. Met een aantal centuries en een paar 50+ breaks staat de wereldkampioen maar liefst met 7-1 voor, nog tien frames verwijderd van een derde WK-finale. De twee resumeren hun partij morgenochtend vanaf 11:00.

O’Sullivan-Higgins 4-4

Een halve finale om van te dromen. ‘The Rocket’ tegen ‘The Wizard.’ De twee zijn samen met Mark Williams leden van de ‘Class of 92’, omdat alle drie hun profcarrière begonnen in 1992. O’Sullivan is volgens de experts vanwege zijn goede spel tot nu toe favoriet om deze wedstrijd te winnen, maar Higgins vind die underdogpositie vast niet erg. De Schot won vier van de vijf laatste ontmoetingen met O’Sullivan en weet dus hoe hij de zesvoudig wereldkampioen kan slachten.

Higgins kwam voortvarend uit de startblokken en pakte de eerste drie frames, mede dankzij een paar clearances. Het laatste frame voor de mid-session ging naar O’Sullivan, die daarmee de schroom van zich af leek te gooien. Dankzij twee goede breaks na de pauze trok hij de stand gelijk. Na een fout op de laatste rode in het zevende frame kon Higgins wederom op voorsprong komen, maar dankzij een prachtige 107 break won O’Sullivan de mini-sessie met 3-1 en daardoor gaan de twee veteranen morgenmiddag met een gelijke stand de tweede sessie in.

