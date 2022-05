Het debuut van Hossein Vafaei

Het Iraanse snooker is al jaren in de lift, en voornamelijk dankzij Hossein Vafaei. Dit seizoen brak de uitgesproken Iraniër definitief door met winst in de Shoot-out in januari van dit jaar.

Maar bij dat succes bleef het niet voor 'The Prince of Persia', zoals zijn bijnaam luidt. Vafaei plaatste zich tijdens het kwalificatietoernooi voor het hoofdtoernooi van het WK, en is daarmee de eerste speler uit Iran die de Crucible haalt. Het had overigens geen haar gescheeld of Vafaei had het niet gehaald. In de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen de Chinees Lei Peifan kwam het in een decider aan op de laatste zwarte bal.

Voorafgaand aan het WK haalde Vafaei het nieuws door te zeggen dat O'Sullivan een slechte invloed heeft op de sport. "Hij is niet goed voor snooker. Veel dingen die hij zegt frustreren me. Wat voor legende ben je als je mensen onnozel noemt?"

"We zijn nog steeds goede vrienden, maar daar hou ik niet van. Misschien vindt hij het leuk en geeft het hem een ​​goed gevoel, maar ik vind dat mensen hem dan ook zo moeten behandelen. Ik behandel hem zoals hij dat verdient", aldus Vafaei.

De loting wees uit dat Vafaei in de eerste ronde zou uitkomen tegen voormalig wereldkampioen Judd Trump, die dit jaar de finale bereikte, maar daarin verloor van Ronnie O'Sullivan, die zijn zevende wereldtitel veroverde. Een aantal experts, waaronder onze eigen Eurosport-commentatoren , voorspelden dat hij Trump zou uitschakelen, maar uiteindelijk zou de 'Juddernaut' een eenvoudige 10-4 overwinning boeken op de nummer 18 van de wereld. Vafaei zou in de wedstrijd wel zijn eerste century op het WK maken.

De 147 van Neil Robertson

Maximumbreaks in de historie Crucible zijn zeer schaars en bijna op twee handen te tellen, maar de mensen die een 147 live meemaken zullen dat voor altijd blijven herinneren. Neil Robertson, de man van het seizoen, was de gelukkige dit jaar. Hij produceerde de eerste perfecte break in Sheffield sinds 2012. Oké, John Higgins maakte er eentje in 2020, maar daar was geen publiek bij.

Voor de perfecte break van Higgins in 2020 moest er acht jaar gewacht worden, want in 2012 was het Stephen Hendry die er in zijn laatste jaar als prof eentje maakte in de Crucible. De Australiër schaart zich dankzij zijn maximum in een illuster rijtje spelers.

Robertson is de achtste speler ooit die een maximum maakt op het WK en het is zijn vijfde 147 uit zijn carrière. Het is de eerste 147 sinds 2020, toen John Higgins er eentje maakte in het coronaseizoen. Voor de perfecte break van de Schot moest er acht jaar gewacht worden, want in 2012 was het Stephen Hendry die er in zijn laatste jaar als prof eentje maakte.

De eerste 147 in Sheffield werd gemaakt door Cliff Thornburn tijdens het WK van 1982. De Canadees had redelijke mazzel met zijn 147, want de eerste pot kwam tot stand middels een fluke op de rode. Sindsdien maakten Jimmy White, Stephen Hendry (3x), Mark Williams, Ali Carter, Ronnie O'Sullivan (3x) en Higgins de perfecte break in de Steel City.

Meester en leerling tegenover elkaar

Het is altijd een mooi gezicht als twee goede vrienden of grote rivalen elkaar treffen in de Crucible. Dat Mark Williams ver zou komen dit jaar verbaast wellicht niet iedereen, maar op zijn weg naar de halve finale - waar hij uiteindelijk in een decider zou verliezen van Judd Trump - kwam hij een goeie bekende tegen.

Die bekende was landgenoot Jackson Page. De Welshman had zich dit jaar voor het eerst geplaatst voor het WK en won in de eerste ronde verrassend van voormalig finalist Barry Hawkins. Page traint samen met Williams, de twee reizen samen naar toernooien en de drievoudig wereldkampioen noemt zijn landgenoot zelfs zijn 'tweede zoon.'

Doordat Williams zijn eersterondepartij tegen Michael White eenvoudig won kruisten de leerling en de meester elkaar in de tweede ronde. Hun clash weerhield de twee er niet van om 'gewoon' met elkaar uit eten te gaan op de avond voor de wedstrijd, wat hen op kritiek kwam te staan van zevenvoudig winnaar in Sheffield Stephen Hendry, die het ondenkbaar vond om met een tegenstander om te gaan voor de wedstrijd. Williams antwoordde met een tweet van hem en Page, en nam Hendry op de hak.

Het langste frame ooit in WK-historie

Wie zegt dat lange frames niet boeiend kunnen zijn? Yan Bingtao en verdedigend wereldkampioen Mark Selby bewezen dat snooker ook intrigerend kan zijn als een frame wat langer duurt.

Bingtao en Selby deden maar liefst 85 minuten en 22 seconden over hun 22e frame. Bingtao ging op dat moment aan de leiding met 11-10 en moest zich meerdere malen uit benarde positities redden. De Chinees bewees het zeer sterke matchplay-snooker van Selby aan te kunnen en hield het hoofd koel, ondanks dat Selby er alles aan deed om kansen voor zichzelf te creeren.

Het frame werd uiteindelijk beslist op de laatste zwarte. Bingtao miste in eerste instantie een pittige diagonale zwarte, maar nadat Selby zijn kans om een re-spot af te dwingen ook liet liggen, kon de Masters-kampioen van 2021 de zwarte potten, en zo het langste frame aller tijden op zijn naam schrijven.

De (bijna) comeback van Williams

In de Crucible zijn er in de loop der jaren vele comebacks geweest. Soms omdat een speler de eindstreep in zicht zag en een trillende arm kreeg, maar ook doordat de andere speler op een tweede adem kwam.

Het leek het erop dat Judd Trump de klus in zijn halve finale snel zou klaren. Zijn tegenstander, Mark Williams, etaleerde niet de vorm die hij tot dan toe had geetaleerd in het toernooi. De Welshman produceerde 10 centuries in de eerste twee rondes, maar kwam er in de eerste twee sessies niet aan te pas tegen Trump, die in de rondes daarvoor juist moeite had om zijn tegenstanders af te schudden. De voorsprong van Trump kwam daarom ook als een verrassing voor velen.

Maar Williams is een man die niet snel opgeeft. Hij vocht zich op legendarische wijze terug in de wedstrijd, miste amper een bal en kwam zelfs op een 16-15 voorsprong. Maar juist toen iedereen dacht dat de Welshman zijn geweldige comeback zou voltooien, ging de drievoudig wereldkampioen missen. De missers van Williams gaven Trump de kans om een decider af te dwingen, en dankzij een paar gelukkige cross-doubles kon de excentrieke lefty genoeg punten bij elkaar schrapen om de winst te pakken. Het was bijna de grootste en mooiste comeback ooit, maar het mocht net niet zo zijn.

