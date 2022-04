O'Sullivan-Gilbert 10-5

Op voorhand een lastige loting voor 'The Rocket,' die in David dGilbert de halve finalist van het Wk in 2019 trof. Dat het moeilijk ging worden voor de zesvoudig kampioen bleek al meteen, want Gilbert nam een 3-0 voorsprong. O'Sullivan liet zich niet uit het veld slaan en sloeg terug met 6 frames op rij en ging zo de tweede sessie in met een voorsprong van drie frames.

Ad

Het verzet van Gilbert was daarmee gebroken en O'Sullivan kwam zondagmiddag niet meer echt in de problemen, ondanks dat de eerste twee frames van de tweede sessie werden gewonnen door Gilbert. Hij gaat nu uitkomen tegen de winnaar van de partij tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Schot Scott Donaldson, die maandagochtend tegen elkaar uitkomen.

Wereldkampioenschap Wk Sheffield | Debutant Page knalt Hawkins in style naar huis EEN UUR GELEDEN

WK Sheffield | O’Sullivan heeft ook in tweede sessie tegen Gilbert tijd nodig om op te warmen

Hawkins-Page 7-10

Een pijnlijke nederlaag voor de voormalig finalist uit 2013. Hawkins stond na de eerste sessie al met 6-3 achter en kon de opgelopen schade in de tweede sessie niet goedmaken.

Met een prachtige 135 clearance boekt Welshman en debutant in de Crucible Jackson Page een plek in de tweede ronde van het WK waar hij het gaat hoogstwaarschijnlijk op gaat nemen tegen Mark Williams, die na zijn eerste sessie tegen landgenoot Michael White met 7-2 aan de leiding gaat.

Wk Sheffield | Debutant Page knalt Hawkins in style naar huis

Maguire-Murphy 10-8

De finalist van vorig jaar ligt eruit! Shaun Murphy leek zich terug te knokken na een achterstand van drie frames die hij opliep na de eerste sessie, maar ondanks dat de wereldkampioen van 2005 met 8-7 voorkwam, gingen er daarna drie naar de Schot Stephen Maguire.

Maguire had over geluk niet te klagen in zijn partij. Tijdens het twaalfde frame produceerde hij maar liefst drie flukes, en kon hij door een van die flukes een winnende break maken waardoor hij op een 7-5 voorsprong kwam. Maguire gaat het nu opnemen tegen de Chinees Zhao Xintong, die eenvoudig won van Jamie Clarke.

WK Sheffield | Geluk is aan zijde Maguire met fluke op topsnelheid

WAAR KIJK JE?

Vanaf zaterdag 16 april t/m de finale op maandag 2 mei kijk je naar het WK Snooker in Sheffield. Kan Mark Selby zijn vijfde wereldtitel veroveren, of gaat Neil Robertson, de man in vorm, er met de zege vandoor. Mis geen bal van al het vuurwerk in de Crucible Theatre via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via

Wereldkampioenschap WK Sheffield | Geluk is aan zijde Maguire met fluke op topsnelheid 13 UUR GELEDEN