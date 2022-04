Voor Brecel moet een goed WK de kroon zijn op een prima seizoen. De Belg stond in november in de finale van het UK Championship en won een week later het Scottish Open door in de finale John Higgins met 10-5 van de tafel te vegen. Mede door doe resultaten reisde ‘The Belgium Bullet’ als geplaatste speler af naar Sheffield, en hoefde dus geen kwalificatiewedstrijden te spelen om zich te plaatsen voor het WK.

De loting leek bovendien een goede voor Brecel. In Noppon Saengkham treft hij een speler die nog nooit een rankingtoernooi op zijn naam wist te schrijven. De Thai is de huidige nummer 36 van de wereld en zou normaliter een prooi moeten zijn voor de Belg, maar in de eerste sessie was niks minder waar. Brecel stapelde fout op fout, miste twee onbegrijpelijke zwarte ballen en kwam, ook dankzij het uitstekende spel van zijn tegenstander op een 6-1 achterstand.

Gelukkig voor de Belg wist hij de laatste twee frames van de sessie te winnen, waardoor de wedstrijd morgen nog enigszins open ligt. Brecel wist in zijn carrière nog nooit de tweede ronde in Sheffield te bereiken en moet morgen echt beter voor de dag komen, wil hij niet voor de vijfde keer sneuvelen in de eerste ronde. De beide heren maken hun partij morgenmiddag af.

