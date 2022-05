WK Sheffield | "Wist niet dat Judd zo over me dacht" - O'Sullivan geraakt door mooie woorden Trump

O'Sullivan sprak na de wedstrijd in de Eurosport-studio en werd verrast door wat Trump tegen hem zei tijdens hun omhelzing.

“Ik gaf hem een ​​dikke knuffel en ik zat gewoon te snikken in zijn armen. Hij zei zulke lieve woorden tegen me. Wat hij tegen me zei, verraste me om eerlijk te zijn. Het heeft me gewoon heel erg geraakt. Ik hou van Judd, hij is een geweldige jongen, en ik realiseerde me dat pas toen ik hij tegen me zei wat hij echt van me vond."

"Ik heb me nooit gerealiseerd hoe hij mij ziet en hoe ik een deel van zijn ontwikkeling ben geweest. Het is geweldig voor de sport dat we iemand als Judd hebben, die het spel speelt zoals hij dat doet. Er komen er nog een paar door, de toekomst ziet er goed uit.

O'Sullivan houdt hoofd koel

Ondanks een geweldige derde sessie van Trump, bleef O'Sullivan doen wat hij al het hele toernooi doet: zijn kansen grijpen. De hoop op een comeback van de huidige nummer vier van de wereld werd snel de grond in geboord door twee 80-breaks van O'Sullivan, die zo op een 16-11 voorsprong kwam, en nog twee frames verwijderd was van een zevende titel in Sheffield.

Trump verkleinde de achterstand na de mid-session naar vier frames dankzij een century, waarna O'Sullivan via een 90-break op één frame van de winst kwam. Trump spartelde middels een framewinst nog wat terug, maar het was te laat voor de Triple Crown Winner.

Op 17-13 maakte O'Sullivan het af en daarmee komt hij officieel naast Stephen Hendry wat betreft aantal wereldtitels. Beiden hebben nu zeven titels in hun bezit.

