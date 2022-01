Het is het tweede grote succes in korte tijd voor het Chinese supertalent. Twee maanden geleden won Xintong totaal onverwacht de UK Championships door in de finale de Belg Luca Brecel te verslaan met 10-5.

UK Championship | Coole Xintong verschalkt Brecel in finale

Onverwacht succes

Waar de Chinees tijdens het UK Championships in York al enorm overtuigde was dat in Berlijn niet anders. Toch was ook deze zege er eentje die, vergelijkbaar met zijn zege in York, redelijk uit de lucht kwam vallen voor de Chinees. Xintong presteerde na zijn glorieuze zege in York povertjes in de daaropvolgende toernooien. Zo werd hij in de eerste ronde van de Masters uitgeschakeld door John Higgins, en kon hij ook in de World Grand Prix en de Snooker Shoot-Out geen potten breken.

De kans op een tweede ranktingtitel werd door kenners daarom niet bijzonder hoog ingeschat, maar de huidige nummer negen van de wereld liet er in het Tempodrome de hele week geen gras over groeien.Op zijn weg naar de finale won Xintong onder meer van de Welshman Mark Williams en Judd Trump, de huidige nummer twee van de wereld.

Derde whitewash ooit

De schade voor Bingtao was in de middag al geleden. Zijn drie jaar oudere landgenoot strafte alle gemaakte fouten van Bingtao genadeloos af en won alle acht frames. Het enige wat de Masterswinnaar van 2021 nog kon redden was de eer, maar ook dat liet Xintong niet toe. Hij is daarmee de derde speler ooit die in een twee sessies durende rankingfinale geen frame verliest. Steve Davis was in 1989 de eerste speler die dat lukte (10-0 in de Grand Prix) en twee jaar geleden was de Australiër Neil Robertson ook met 9-0 te sterk voor Zhou Yuelong in de finale van de European Masters.

Xintong is de tweede Chinees die het German Masters op zijn naam schrijft. In 2004 was Ding Junhui - de beste Chinese speler aller tijden - al de beste in de Duitse hoofdstad.

Players Championship

Het volgende rankingtoernooi dat op de planning staat is het Players Championship in het Engelse Wolverhampton. Uit de loting voor dat toernooi is gekomen dat Ronnie O'Sullivan en Judd Trump voor het eerst sinds lange tijd weer tegenover elkaar komen te staan. De Players Championship duurt van 7 t/m 13 februari en is live te volgen op discovery+

