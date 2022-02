Beijing 2022

Voor de finale waren twee Italiaanse teams, een Amerikaans team en een Canadees team geplaatst. Elk team bestaat uit een man en een vrouw. De mannen nemen het eerst tegen elkaar op en zetten een tijd neer. Het tijdsverschil wordt vervolgens ingesteld op de startpoortjes, waardoor de beslissing bij de dames valt. Als de man een seconde sneller is geweest dan een concurrent, dan gaat het poortje van zijn landgenoot precies een seconde eerder open dan die van de rest.

Zo ging dit vanaf de kwartfinales en uiteindelijk leidde dat tot deze vier teams die de finale mochten rijden. Italië 1 bestond uit Omar Visintin en Michela Moioli. Het tweede Italiaanse team werd gevormd door Lorenzo Sommariva en Caterina Carpano. Canada ging van start met het duo Eliot Grondin en Meryeta Odine en Amerika ging met veteranen Lindsey Jacobellis en Nick Baumgartner op jacht naar goud.

Voor Nick Baumgartner was het de laatste race van zijn carrière. De Amerikaan sloot zijn indrukwekkende loopbaan goed af, want hij was de snelste van de vier mannelijke finalisten. Het verschil met Italië 1 en Canada was echter minimaal, waardoor een bloedstollend spannende finale aanstaande was.

Hierin nam de Italiaanse Moioli meteen de leiding en even leek Italië hard op weg naar goud. Lindsey Jacobellis, die op het individuele toernooi ook al goud pakte, wist de achterstand echter goed te maken en kon de Italiaanse vlak voor het einde inhalen. Jacobellis hield Moioli vervolgens achter zich en trakteerde haar 40 jaar oude teamgenoot Nick Baumgartner in zijn laatste race eindelijk op die felbegeerde gouden olympische medaille.

